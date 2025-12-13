　
吃薑母鴨「1舉動GG了」羽絨衣燒出大洞！釣一票苦主：精品包也遭殃

▲▼ 。（圖／網友授權轉載）

▲羽絨衣放在桌下，被火爐燒出大洞。（示意圖／網友授權轉載）

記者施怡妏／綜合報導

冬天一到，許多人最愛圍爐吃薑母鴨暖身，有網友分享弟弟的慘痛經驗，弟弟穿著羽絨衣外出吃薑母鴨，沒注意外套放置位置，結果用餐結束後才發現，羽絨衣竟被桌下火爐燒出一個大洞，讓她哭笑不得，直呼「天才！」貼文曝光笑翻許多人，也引發大量共鳴，「裡面的鴨毛衝出來找家人了。」

網友「@stammylee」在Threads發文，弟弟當天脫下羽絨衣後，隨手放在桌下，由於位置太靠近爐火，導致外套被燒破一個洞。原PO看到哭笑不得，直呼「我弟是全台灣第一個吃薑母鴨，可以燒掉一件外套的天才，我認真笑到胃痛。」

貼文曝光，釣出不少苦主，「我多年前就燒過一件，放在桌子下面，靠近中間爐子那邊，裡面木炭在燒」、「我是吃羊肉爐燒的」、「這題我會！露營穿羽絨外套被桌上的燈燒到，直接破一個大洞，差點變唐老鴨」、「吃羊肉爐的時候，我爸也燒過」、「他不會是第一個，我10年就燒過，因為外套放桌子下靠近爐子」。

還有薑母鴨業者留言，「我家營業薑母鴨20年以上 這種事真的看多了，真的是從小看到大，不知道為什麼還是很多號呆會放在桌子下，衣服也不稀奇了，更多的是精品包」。

其他網友則笑喊，「先生抱歉，炭火不能外帶」、「是多好吃，吃到外套燒了都沒發現」、「羽絨外套真的超容易破洞」、「洞裡面看起來好像是機器人」、「在那個洞裝個風扇，夏天就可以穿了」、「是不是想換外套了」。

．本文經「網友＠stammylee」授權轉載。

12/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最強啦啦隊派對太狂！開賣1分鐘火速完售
快訊／中台禪寺爆性侵！　師兄硬上8次
「95加滿」誤加柴油！　加油站和員工慘了
長輩從醫院回家「8分鐘收8紅單」挨罰8700　鄉代抱不平
虞書欣新戲突遭除名！大動作切割

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

日本知名時尚YouTuber「まとめ」將UNIQLO所有羽絨外套全部購入，逐一親自實測之後，點名「無縫羽絨外套」不僅是年度必買聖品，更是「史上最強羽絨外套」。

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男攝護腺腫爆求醫

羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男攝護腺腫爆求醫

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」

11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」

羽絨衣薑母鴨火爐事故冬季保暖穿搭安全

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

