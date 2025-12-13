吃薑母鴨「1舉動GG了」羽絨衣燒出大洞！釣一票苦主：精品包也遭殃

▲羽絨衣放在桌下，被火爐燒出大洞。（示意圖／網友授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

冬天一到，許多人最愛圍爐吃薑母鴨暖身，有網友分享弟弟的慘痛經驗，弟弟穿著羽絨衣外出吃薑母鴨，沒注意外套放置位置，結果用餐結束後才發現，羽絨衣竟被桌下火爐燒出一個大洞，讓她哭笑不得，直呼「天才！」貼文曝光笑翻許多人，也引發大量共鳴，「裡面的鴨毛衝出來找家人了。」

網友「@stammylee」在Threads發文，弟弟當天脫下羽絨衣後，隨手放在桌下，由於位置太靠近爐火，導致外套被燒破一個洞。原PO看到哭笑不得，直呼「我弟是全台灣第一個吃薑母鴨，可以燒掉一件外套的天才，我認真笑到胃痛。」

貼文曝光，釣出不少苦主，「我多年前就燒過一件，放在桌子下面，靠近中間爐子那邊，裡面木炭在燒」、「我是吃羊肉爐燒的」、「這題我會！露營穿羽絨外套被桌上的燈燒到，直接破一個大洞，差點變唐老鴨」、「吃羊肉爐的時候，我爸也燒過」、「他不會是第一個，我10年就燒過，因為外套放桌子下靠近爐子」。

還有薑母鴨業者留言，「我家營業薑母鴨20年以上 這種事真的看多了，真的是從小看到大，不知道為什麼還是很多號呆會放在桌子下，衣服也不稀奇了，更多的是精品包」。

其他網友則笑喊，「先生抱歉，炭火不能外帶」、「是多好吃，吃到外套燒了都沒發現」、「羽絨外套真的超容易破洞」、「洞裡面看起來好像是機器人」、「在那個洞裝個風扇，夏天就可以穿了」、「是不是想換外套了」。

．本文經「網友＠stammylee」授權轉載。