全台薑母鴨「都沒賣白飯」？內行曝原因全場秒懂：利益最大化

▲隨著天氣愈來愈冷，薑母鴨的生意逐漸火熱起來。（示意圖／記者游瓊華攝）



網搜小組／柯振中報導

隨著天氣轉冷，薑母鴨成為民眾冬季進補首選，但一名網友近日在社群平台Threads分享，聽到店家老闆聲稱「全台薑母鴨店沒有一家賣白飯」，讓他相當好奇，引發大批網友熱烈討論。許多人回想自己的用餐經驗後表示，確實幾乎沒看過薑母鴨店提供白飯，也有人分享必須自備白飯或到鄰近店家購買，才不會餓到。

該名網友表示，老闆語氣十分篤定，甚至發誓全台都沒有薑母鴨店賣白飯，因此他決定上網發問，引來大量留言響應。有網友直呼「昨天吃的帝王食補還真的沒有白飯」、「吃了30年都沒遇過有白飯的」、「羊肉爐也一樣，白飯控很痛苦」、「我們家附近的也沒有，但店家說可以自己帶」。不少人更分享自己曾外帶雞肉飯或在用餐前先去熱炒店買一袋白飯，只為了讓湯頭拌飯更過癮。

不過，也有網友提供反例指出，仍有少數薑母鴨店願意販售白飯，留言提到「高雄阿蓮有一間」、「岡山也有店家賣」、「蘆竹有白飯、麵線吃到飽的薑母鴨」。這些例子讓討論串中充滿尋找「稀有白飯薑母鴨店」的情報交流。

至於為何多數店家選擇不賣白飯，內行網友則從商業角度分析，主要是基於「利潤考量」。有留言指出，「飯吃一碗就飽10元。麵線40元可能要吃3碗，你覺得呢」、「麻油麵線賣40元大家能接受，但白飯賣40元一定上新聞」、「一年只開幾個月，當然要最大化收益」、「賣白飯很快就吃飽，要怎麼賺錢」成為討論度最高的解釋。