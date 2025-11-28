　
全台薑母鴨「都沒賣白飯」？內行曝原因全場秒懂：利益最大化

▲薑母鴨,吃補,鍋物。（圖／記者游瓊華攝）

▲隨著天氣愈來愈冷，薑母鴨的生意逐漸火熱起來。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／柯振中報導

隨著天氣轉冷，薑母鴨成為民眾冬季進補首選，但一名網友近日在社群平台Threads分享，聽到店家老闆聲稱「全台薑母鴨店沒有一家賣白飯」，讓他相當好奇，引發大批網友熱烈討論。許多人回想自己的用餐經驗後表示，確實幾乎沒看過薑母鴨店提供白飯，也有人分享必須自備白飯或到鄰近店家購買，才不會餓到。

該名網友表示，老闆語氣十分篤定，甚至發誓全台都沒有薑母鴨店賣白飯，因此他決定上網發問，引來大量留言響應。有網友直呼「昨天吃的帝王食補還真的沒有白飯」、「吃了30年都沒遇過有白飯的」、「羊肉爐也一樣，白飯控很痛苦」、「我們家附近的也沒有，但店家說可以自己帶」。不少人更分享自己曾外帶雞肉飯或在用餐前先去熱炒店買一袋白飯，只為了讓湯頭拌飯更過癮。

不過，也有網友提供反例指出，仍有少數薑母鴨店願意販售白飯，留言提到「高雄阿蓮有一間」、「岡山也有店家賣」、「蘆竹有白飯、麵線吃到飽的薑母鴨」。這些例子讓討論串中充滿尋找「稀有白飯薑母鴨店」的情報交流。

至於為何多數店家選擇不賣白飯，內行網友則從商業角度分析，主要是基於「利潤考量」。有留言指出，「飯吃一碗就飽10元。麵線40元可能要吃3碗，你覺得呢」、「麻油麵線賣40元大家能接受，但白飯賣40元一定上新聞」、「一年只開幾個月，當然要最大化收益」、「賣白飯很快就吃飽，要怎麼賺錢」成為討論度最高的解釋。

 
11/26 全台詐欺最新數據

11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」

11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」

薑母鴨店一年只賣3至4個月，早已見怪不怪，而一名網友訝異直呼，看到一家豆沙飲料店宣布從11月21日一路公休到明年2月28日，長達3個多月，直到3月1日才恢復營業，讓他忍不住傻眼笑喊「第一次看到飲料店在放寒假的！」文章曝光後，網友回應「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」。

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

冬天霸主！他喊「羊肉爐完勝薑母鴨」　內行曝原因

冬天霸主！他喊「羊肉爐完勝薑母鴨」　內行曝原因

薑母鴨店矮桌椅「主因不是拚翻桌率」　一票人腿快廢了

薑母鴨店矮桌椅「主因不是拚翻桌率」　一票人腿快廢了

