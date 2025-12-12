瞬間畫面曝！高雄54歲警外出抓車手　騎車自撞違停貨車…不幸殉職

記者許宥孺、黃資真／高雄報導

高雄市三民區建國三路、市中一路口今(12日)下午1時15分發生死亡車禍！新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐，騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上違停貨車車尾，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，而當時的撞擊畫面也曝光！

▲新興分局一名54歲張姓巡佐外出辦案，撞上違停貨車身亡。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



畫面中可以看見，貨車停放在馬路邊，占用到車道，一輛機車從旁邊閃過，下一輛由張員騎乘的機車，卻是直直往貨車尾撞去，當場重摔在地，人倒地不起，而救護人員抵達現場時滿地鮮血，可見當時撞擊力道之大。

警方調查，當時張姓巡佐因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，不料途中撞上違規停放於路邊的一部貨車，經急救後仍宣告搶救無效。

警方表示，張員與34歲柳姓貨車司機都沒有酒駕，初步研判，事故地點有違規車輛停放，致使張員撞擊該小貨車釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清，柳姓司機則依過失致死罪現行犯移送偵辦。

新興分局表示，​張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。