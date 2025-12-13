北捷「年末限定1服務」出現了！他秒懂：尾牙噴射祭要開始了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年已來到年末，最近有網友經過捷運南港展覽館站，看到站內擺出一樣物品，忍不住直呼，「尾牙噴射祭又要開始了。」原來是歲末年初將近，不少企業陸續舉辦尾牙，北捷特地提供「嘔吐袋」，避免飲酒民眾因身體不適吐了一地。話題引發眾人笑議，「可以感覺到清潔人員的崩潰。」

有網友在Threads發文，「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了」，文中貼出一張照片，只見捷運站內擺出「嘔吐袋請自行取用」的告示牌，公告上還備註，如索取完畢，可以洽詢問處。

照片引發眾人熱議，「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「尾牙館的必備品」、「曾經在南港公司尾牙結束後因故到三總急診室，結果救護車送進來兩個喝到送急診的，還都是我們公司的」、「水箭龜的旺季」、「今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊！」

還有網友紛紛回報，「今天也在大安站看到了」、「南京復興站也有」、「文湖線今天也有看到，飯店都有規定同事吐過一次明年黑名單，再隔年才能訂」、「原來是因為尾牙，徐匯中學站也有。」

原PO也在留言處起鬨回覆，「胃藥、解酒液、嘔吐袋，三件套」、「尾牙現場：輪椅、急救站跟救護車也都是必備三件套」、「為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「應該是被吐怕了，捷運局先預備起來。」