1.4億標下大谷翔平紀念球！「優式資本」徵人了　月薪超過13萬

▲大谷翔平50轟球。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

以1.4億新台幣標下大谷翔平紀念球而聲名大噪的「優式資本」（UC Capital），是一名前摩根大通（JPMorgan）分析師創立的量化交易公司，總部位於台灣。最近有員工透露優式要徵人，打出「儲備交易員計畫」，最吸引人的計畫亮點，莫過於3個月薪資累積40萬，等於月薪超過13萬，引發話題。

該名員工在Threads發文，「有人要來優式當我同事嗎？」笑呼「有棒球能看（嗎？）」文中則貼出優式資本的儲備交易員計畫，計畫亮點包括「三個月薪資累計40萬，並成為正式交易員」、「直接主導億級策略開發」。

計畫內容則是「密集性專題報告：快速校正思維誤區，並提供經驗反饋」、「拆解市場底層邏輯：理解價格背後的運作機制與結構」、「策略開發：提供真實數據與回測系統，完成策略發想、驗證到優化」。

貼文引發熱議，不少人超心動，「想去當同事，但是什麼都不會的我感覺石沈大海」、「凡人無法進去的領域」、「卡位看大神出沒」、「這不是普通人能進的地方」、「一般人進不去啊」、「雖然很有興趣，但資歷淺薄。」

其中，還有網友好奇追問，是否看得到大谷翔平的紀念球，原PO也大方回應，特殊場合能看到，「之前實習跟那顆球有合照。」他也在留言處進一步分享，自己是透過暑期AI實習生計畫進入公司，並非交易部門，實際徵才內容仍以官網公告為主。

事實上，44歲的劉興漢（Andre Liu）曾任摩根大通資產管理部分析師，2010年離職後，投入量化分析領域，2021年從另一間公司TripodStar拆夥，獨立經營「優式資本」。他是該公司的唯一所有人，透過各種數據驅動及演算法策略，交易大量股票、指數股票型基金（ETF）及衍生性商品。

劉興漢向《彭博社》展示的內部紀錄顯示，2021年以來，該公司年均內部收益率為51%。他透露，若不含借款，「優式資本」擁有大約150億新台幣的流動資產，採取3倍槓桿等靈活交易策略，包括ETF、股票、選擇權與指數期貨。

舉例來說，由於川普關稅影響，台股加權指數4月7日重挫9.7%，但「優式資本」前一晚就已經料到，並與團隊制定交易策略，因應股市暴跌。 ETF若發生拋售，導致跌破淨值時，該公司會反其道而行，低價買進ETF，贖回實體股票後，賣出套利。他表示，這種交易的風險很小，「恐慌和動盪越大，我們的發揮空間就越大。」