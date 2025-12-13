年終最強護照榜！台灣升至36名　前3名都在亞洲

▲台灣護照免簽為136國，最新名次來到第36名。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

全球旅遊自由度再度洗牌。英國顧問公司恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）10日公布2025年終版「恒理護照指數」，結果顯示，全球最強護照前三名依舊沒有變動，新加坡持續蟬聯冠軍，南韓與日本緊追在後。台灣護照免簽為136國不變，但排名小幅前進1名，最新名次來到第36名。

「恒理護照指數」（The Henley Passport Index）是根據國際航空運輸協會（IATA）提供的資料，統計全球199本護照，可免簽入境227個國家與地區的數量後進行排序。最新結果顯示，新加坡護照可免簽入境193國，穩居全球之首；南韓以190國排名第2，日本則以189國位居第3。

第4名出現大規模並列，共有11國同分，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙與瑞士，免簽國家數皆為188國。第5名同樣由多國共享，奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典並列，可免簽進入186國。

排名第6至第10名依序由多國分占，其中匈牙利、馬爾他、紐西蘭、波蘭、斯洛伐克與斯洛維尼亞並列第6；澳洲、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）及英國並列第7；加拿大與拉脫維亞排名第8；列支敦斯登與立陶宛位居第9；馬來西亞與冰島則擠進第10名。

相較之下，美國仍未能擠進前10，本次排名第11，可免簽入境180國。香港排名第17，免簽170國。中國護照免簽僅82國，與波札那並列第61；阿富汗則持續位居榜尾，免簽國家數降至24國，排名第105。

外媒也特別點名「中東最強護照」的崛起。《印度時報》指出，阿拉伯聯合大公國堪稱恒理護照指數創立20年來，進步幅度最大的國家之一。2015年時，阿聯護照僅能免簽約35國，當時排名還在第42名；經過長達10年的外交布局，今年首度打進全球前10名，免簽國家數一口氣衝到184國，與英國、澳洲等傳統強權並列。

恒理執行長凱林（Christian H. Kaelin）分析，阿聯的快速竄升，反映該國長年積極推動互惠免簽協議的外交成果。他也指出，亞洲與波灣地區多國排名同步上升，全球護照實力版圖仍在持續重組中。