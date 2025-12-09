派拉蒙發起「敵意收購」搶親Netflix　豪砸3.3兆要買華納兄弟

▲派拉蒙發動敵意收購，豪砸1084億要完全買下華納兄弟探索（WBD）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

串流平台Netflix日前宣布將以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）的影視製作部門與串流業務，不過這項交易如今恐發生變數。派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）為了阻止這項交易，決定繞過WBD董事會，宣布以每股30美元、總價值1084億美元（約新台幣3.3兆元）進行敵意收購。

綜合外媒報導，派拉蒙這項「收購」提議，旨在全面收購WBD，除了電影、電視製作部門與串流業務外，還包含WBD的傳統有線電視業務，如CNN、Discovery、TNT Sports等，以每股30美元且全現金的方式交易，對應企業價值高達1084億美元，遠高於Netflix提出的720億美元。

▲派拉蒙宣布砸1084億美元，阻止Netflix收購華納兄弟探索。（圖／路透）

報導指出，派拉蒙的收購案獲得了許多的資金支持，包含艾里森家族、紅鳥資本（RedBird Capital）提供價值400多億美元的股權融資支持，以及美國多間銀行提供540億美元的債務融資承諾，上述部分股權融資的夥伴還包含中東沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等國的主權投資公司。

派拉蒙天空之舞執行長大衛．艾里森（David Ellison）表示，這個收購案若成功，不僅能提升派拉蒙的市場競爭力，也有助於消費者可以擁有更多的串流平台選擇。他也透露，他們之前就已經向WBD提出了每股30美元的報價，但至今未獲得WBD任何回應，如今更傳出WBD選擇了Netflix的方案。

Netflix的交易也引起反壟斷爭議，部分美國國會議員，包括共和黨參議員伊薩（Darrell Issa）與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）等人，都指責這項交易可能創造一個擁有4.5億用戶的串流巨擘。即便如此，Netflix仍試圖鞏固自己市場地位，而派拉蒙的敵意收購將讓局勢再添變數。