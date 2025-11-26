　
地方 地方焦點

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

▲矽品精密勇奪雙料冠軍，多元化福利獲市府肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

矽品精密職工福利委員會以多元且貼近員工生活的規劃，獲台中市政府勞工局第一屆「114年企業職工福利委員會共榮獎暨創意獎」雙料冠軍。評選重點聚焦活動內容、員工參與度與制度設計等面向，福委會近年以多管道提升職工參與意願，形成具凝聚力的企業內部文化，成績受到肯定。

福委會活動設計密度高，平均每月約1.5場，形式跨越大型家庭日、運動會、馬拉松、聯歡活動，到影視欣賞、研習及手作課程、劇團演出、樂園日、淨山與公益服務等，讓不同生活節奏與家庭型態的員工，都能找到合適的參與方式。活動常見親子共同加入，也成為同仁在工作之外加深互動的場域。

▲矽品精密勇奪雙料冠軍，多元化福利獲市府肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

為使活動更符合同仁期待，福委會運用e化福利平台開放投票與意見回饋。從選擇活動表演團體到電影片單，均由員工共同行使意見，讓活動規劃更貼近實際需求。福利金採彈性制度，員工可依個人規劃選擇旅遊、課程、聯誼等多種用途，增加福利資源的使用彈性。

公司內部目前有逾20個社團活躍運作，各社團依興趣規劃專屬活動，也帶動更多人投入交流。例如在獲獎當天下午，由志工社前往惠明盲校舉辦「聖誕派對」，延續多年推動的「矽品故事城堡有聲書」計畫，透過錄製故事音檔與視障學童交流，協助孩子跨越閱讀限制並建立自信。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，公司長期以與員工共享成果作為核心理念，福利制度在吸引與留任人才上扮演關鍵角色。此次獲獎除了肯定福委會的努力，也提醒公司持續優化制度的重要性。他說，內部希望透過持續完整的福利網絡，讓員工在工作之外也能找到支持與歸屬感，未來仍會依員工需求調整方向。

▲矽品精密勇奪雙料冠軍，多元化福利獲市府肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矽品精密職工福利委員會憑藉多元且用心的福利規劃，積極推動創新且貼近員工需求的各項活動。（圖／記者游瓊華翻攝

 

