台積電員工查教召「喜獲公假15天」怕HR擋　網笑：不想上班？

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，但常聽說員工福利多，不過工作很辛苦。就有員工表示，他好奇上網用「115教召開放查詢」系統查詢，發現自己被點名，直接「喜獲公假15天」。然而原PO非但不擔心被召訓，反而心裡只有一個害怕，「這樣是不是會人資擋下來QQ」，貼文引發討論。

原PO在Threads表示，因應今年教召可查詢，他好奇點開系統，結果竟看到自己被排進8月的梯次，讓他瞬間興奮又焦慮，「喜獲公假15天，但這樣是不是會人資擋下來QQ」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱論，「教召令只要一出來就不能再辦緩召」、「你新人一年內也不會幫你擋」、「上次去有遇到GG的學長，他說去教召比較爽，笑死」、「之前學長教召回來，整個人神清氣爽，容光煥發，他說好久沒有過那麼健康的生活了」、「你是不是不想上班。」

其中，有過來人現身，「你下次查時間可能會延後，之後前一個月收到軍方電話說你要教召，再過半個月查就發現教召沒了。台G人資不是吃素的，不是軍方惹得起的，我也很想中獎，繼續安心工作。」「正常是HR會幫你辦緩召，但是教召令出來就一定要去，我想去教召都沒機會。」

但也有網友指出，「我今年召同梯的台積電都有來，台積電以前都不給召，後來政府說你們再不給召要取消研發替代役名額，後來就基本上都有召。」「不行，免教召有名額限制，中簽代表你不夠重要，就是要去；題外話，我在職期間教召過兩次。」「如果擋得下來的話，你就不會看到他了。」