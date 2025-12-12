搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光

▲桃園國際機場。（圖／方萬民攝）

民眾搭飛機出國旅行後，行李箱上總會貼滿托運標籤貼紙，有些人習慣撕掉，但也有部分人懶得清理，久而久之累積成一整面貼紙。近日社群上熱議「托運貼紙到底要不要撕？」，對此，桃園國際機場指出，舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實可能影響系統判讀，最嚴重恐造成行李被送往錯誤航班。

社群平台Threads上有一篇出國旅行相關話題受到熱議，有一名旅客透露，朋友提醒她行李上的貼紙應該要撕掉，但她實際嘗試用指甲摳卻發現難以撕除，並秀出側邊貼滿多張貼紙的行李箱；結果朋友建議她用馬克筆塗黑，但她無法想像行李上面一堆塗黑的方塊，讓她感到很無奈。

貼文底下許多網友提出各種看法，「很多人為了紀念，故意留下行李標籤貼紙，這樣真的可能被刷錯條碼，行李就不見了」、「我旅行回家後就是馬上把貼紙撕掉耶」、「為何有人想在漂亮的行李箱上留這種貼紙？」、「飛機落地拿到行李馬上撕掉，很好撕」。不過，也有人指出，自己的行李箱滿滿都是托運標籤貼紙，從沒被地勤要求撕除。

對於行李托運標籤貼紙到底該不該撕除，據《TVBS新聞網》報導，桃園國際機場說明，托運行李由行李自動分揀系統進行360度掃描，辨識行李條碼之後，會自動分揀到相應航班行李分揀櫃位；倘若行李箱上有太多舊條碼，確實會影響機器判讀，有可能導致行李輸送到錯誤的航班。

桃機也呼籲旅客，取得行李後能儘早清理舊貼紙，保持外觀整潔，不僅能減少行李出錯風險，也能提升整體行李輸送效率。旅客多加留意細節，才能確保行李準確、安全地到達目的地。

