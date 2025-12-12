　
國際

川普召集新聯盟「抗衡中國AI發展」　首波5國簽署供應鏈協議

▲▼美國總統川普曾怒斥女記者「閉嘴，小豬」。（圖／達志影像／美聯社）
▲川普政府將中國壟斷稀土、AI發展潛力視為威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國政府11日宣布成立「矽土和平」（Pax Silica）聯盟，召集盟友簽署合作協議，確保人工智慧（AI）所需關鍵礦物，例如稀土的供應鏈安全。經濟增長、能源和環境副國務卿海柏格 （Jacob Helberg）形容，這個國家集團將「成為AI時代的G7」。

《政客》等外媒報導，美國召集的第一波盟友包括新加坡、澳洲、日本、南韓與以色列，協議簽署也將為「矽土和平峰會」揭開序幕，除了上述5國，來自歐盟、加拿大、荷蘭與阿聯酋等國的官員也將出席，討論先進製造、礦物精煉與物流合作事宜。

海柏格表示，該聯盟將推動聯合研發、製造、基礎建設發展，意圖與中國「一帶一路」分庭抗禮。川普政府的目標是擴大聯盟，從最初簽署協議的5個國家，擴大容納更多擁有礦藏、技術與製造業資源的盟友與夥伴。

▲▼ 中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

▲中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

海柏格說，「這是經濟安全聯盟的產業政策，且將徹底改變局勢，因為現在沒有一個組織，可以讓我們聚在一起討論AI經濟，以及我們在AI領域如何與中國競爭。」

他形容，一帶一路的目標就是擴大中國的出口導向經濟模式，「透過整合我們的經濟安全措施，我們可以開始產生凝聚力，實際上阻斷中國一帶一路，阻斷其收購港口、主要公路、交通運輸與物流走廊的能力。」

此舉凸顯川普政府將中國幾乎壟斷稀土、在全球供應鏈等領域佔有主導地位的現象，視為重大威脅，也反映出美國擔憂北京大量投資AI與量子運算，恐將在21世紀經濟獲得競爭優勢。

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準，未來各州將不得自行制定AI相關法規。川普在簽署儀式上提到中國國家主席習近平，並強調，「中國能統一行動，而美國只有在聰明運作時，體制才會發揮作用。」

矽土和平AI稀土供應鏈中美

