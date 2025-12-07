全球百大旅遊城市「台北名次超亮眼」！　勝過京都、曼谷

▲巴黎連續5年獲封全球最吸引人的旅遊城市。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

國際市調諮詢公司「歐睿國際」（Euromonitor International）公布「2025全球百大旅遊城市」，巴黎連續第5年蟬聯冠軍寶座，台北也備受青睞、位居第15名，勝過香港、京都、曼谷等亞洲知名城市。

CNN報導，該榜單囊括全球各地主要城市，再根據其旅遊業、永續性、經濟表現、健康與安全等標準進行排名。

根據報告，巴黎獲封全球最吸引人的旅遊城市，2025年超過1800萬國際旅客造訪，而觀光熱潮主要受惠於重新開放的巴黎聖母院（Notre Dame），以及巴黎聖日耳曼足球隊（PSG）首度奪得歐冠聯賽冠軍後，所帶來的球迷朝聖潮。

至於第2至5名依序為馬德里、東京、羅馬、米蘭。儘管前10名大多為歐洲城市，但整體而言，亞太地區表現亮眼，國際旅客人數激增10%、突破3.5億人次，成為全球成長最快的區域。

▲台北在榜單上位居第15名。（圖／記者周宸亘攝）



事實上，亞洲城市在前20名範圍內占據主導地位，包括東京（第3名）、新加坡（第9名）、首爾（第10名）、大阪（第11名）、台北（第15名）、香港（第17名）、京都（第19名）、曼谷（第20名）。

「歐睿國際」全球忠誠度主管波波娃（Nadejda Popova）表示，「即使面臨經濟逆風與地緣政治不確定性，全球旅遊業2025年仍展現出超乎尋常的韌性。前百大城市的國際入境旅客人數增長8%達到7.02億人次，凸顯了這些城市適應、創新並提供讓旅客難以抗拒的體驗的能力。」

不過，「歐睿國際」也指出2025年全球旅遊趨勢，各大城市為了解決過度旅遊（overtourism）問題，正在調整觀光策略，著重旅客品質而非數量，吸引停留更久、消費更多，對於當地環境與文化都更負責任的旅客。

「歐睿國際」2025年全球10大觀光城市

1、巴黎

2、馬德里

3、東京

4、羅馬

5、米蘭

6、紐約

7、阿姆斯特丹

8、巴塞隆納

9、新加坡

10、首爾