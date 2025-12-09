郵政博物館推「馬的不思議」特展迎馬年　一次展出150套郵票

▲郵政博物館舉辦「馬的不思議-生肖郵票特展」。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接丙午馬年到來，中華郵政今(9)日起至明年4月12日止，在郵政博物館6樓特展室舉辦「馬的不思議-生肖郵票特展」，跳脫傳統框架，以情境主題展出「馬」相關主題郵票約150套。

中華郵政公司董事長王國材今出席「馬的不思議-生肖郵票特展」開幕典禮時表示，中華郵政自民國57年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每十二年一輪，俗稱「生肖郵票」，多年來受許多郵迷的期待與收藏。本次特展跳脫傳統框架，以情境主題呈現馬年及與「馬」主題相關之郵票約150套，期民眾藉由方寸提升對馬的認識，欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒多元形象。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／中華郵政提供）

「馬的不思議-生肖郵票特展」將展出至明年4月12日止，王國材指出，適逢馬年，此次馬年生肖展特別有紀念與共同慶祝意義，期待中華郵政公司與郵政博物館「馬到成功」、業績「一馬當先」，並祝福新的一年「駿馬奔來報喜訊，馬到平安福滿門」。



明(115)年是中華郵政公司130歲生日，郵政博物館也將邁入60週年。王國材表示，郵政博物館過去60年來扮演郵政文化展示與推廣的重要角色，隨著台北館、高雄館及台中館相繼成立，串聯台灣北、中、南三區郵政展示交流空間，不定時推出特展，讓民眾得以多方欣賞郵票之美，發揚郵政文化。