奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

▲奇美實業獲頒「國家永續發展獎」，展現石化業永續轉型新典範。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業8日勇奪2025年「國家永續發展獎」企業類殊榮，成為石化產業綠色轉型的最新代表，該獎項由行政院國家永續發展委員會設立，目的在表揚推動永續發展成果卓越的機關及企業，今年共有22家企業獲獎，涵蓋科技、傳產、金融、生技等多元產業，奇美首度參獎便脫穎而出，在激烈永續領域中展現堅強實力。

奇美長期深耕高性能材料研發，近年積極將ESG概念深度整合進企業治理與製程管理，從能源改革、循環材料、碳管理到社會共融，都以具體行動回應國際永續趨勢。

奇美多年來全面導入國際治理認證，包括ISO37001反賄賂管理、ISO46001水資源效率管理、SA8000社會責任管理系統，並同步推動ISO14001、ISO50001、ISO20400、ISO27001等多項永續與風險管理標準，使企業營運韌性與透明度持續提升。

在減碳成果上，奇美自2007年啟動碳盤查，至2021年減碳基準年累積減碳達30萬噸、減幅30％。2023年以1.5°Ｃ標準通過SBTI科學基礎減量目標認證，承諾2030年範疇一、二減碳42％，範疇三減碳25％，並以2050年淨零為最終目標，展現完整且具體的減碳路線。

奇美也以行動推動能源轉型，2023年啟用全台第一座自建汽電共生廠，以天然氣替代燃煤並回收餘熱製蒸汽供製程使用，每年可減碳超過12萬噸，同時建置22MW太陽能電廠，年發電量逾3千萬度，更著手規劃導入氫能，讓奇美能源結構逐步走向更潔淨、更永續。

在水資源利用方面，奇美自建EDR再生水中心，將廢水轉化為高品質再生水；自2025年起，仁德再生水廠每日供應奇美8000噸再生水，使仁德廠區達到八成用水來自再生水，每年可節省約363萬公噸自來水。

材料創新亦是奇美永續版圖的重心。以Ecologue®永續材料品牌為核心，推出PCR塑料、化學回收、生質材料等多項永續方案。2024年更以「煙道氣捕碳製造固碳PC技術」獲R&D 100 Awards全球百大科技研發獎，展現石化材料在碳捕捉與再利用的跨界創新。

奇美也強調「碳手印」概念，除自身減碳，也協助客戶與供應鏈減碳，推出低碳光阻產品、再生配向膜並舉辦減碳交流會，帶動整體產業鏈共同前進。

秉持創辦人許文龍「透過貢獻實現幸福」理念，奇美長期透過奇美博物館、奇美文化基金會及綠能園區推動藝文、科普、公益與環境永續，並致力打造多元友善職場，從性別平等、員工健康到自設消防隊，全方位守護員工及承攬廠商安全。

近年奇美積極參與國際永續評比，拿下 EcoVadis 白金獎（全球前 1％）、CDP氣候變遷A級、RBA驗證白金級滿分等頂尖肯定。奇美表示，這些評鑑不只是成績單，更是對公司不斷精進永續實力的提醒，未來將以「Clean & Green」願景及「A Step Up」精神，持續攜手價值鏈夥伴，朝永續未來穩步邁進。