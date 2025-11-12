台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

▲屏基舉辦畢嘉士醫師紀念音樂會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

2025年適逢「小兒麻痺之父」畢嘉士醫師（Dr. Bjørgaas）安息主懷6周年，屏東基督教醫院特別於11月29日（星期六）晚間7時，在屏東藝術館舉辦「來自挪威的愛——畢嘉士醫師紀念音樂會」，邀請台灣絃樂團與PUZANGALAN 希望兒童合唱團聯合演出，以最真摯的樂音，向這位一生為台灣奉獻的醫者致敬。活動票券可透過OPENTIX 兩廳院文化生活售票系統購買。

畢嘉士醫師1954年隨挪威協力差會來台，協助創辦屏東基督教醫院與勝利之家，為痲瘋病人與小兒麻痺兒童帶來希望。他不分貧富、視病猶親，甚至曾親口為病人吸痰、為病患捐血。他推動台灣第一次大規模小兒麻痺疫苗接種，建立全台首間小兒麻痺兒童之家，開啟台灣身心障礙照護與特教的新頁。其無私奉獻榮獲第七屆醫療奉獻獎、屏東榮譽縣民及挪威國王頒授「聖歐拉夫勳章」等殊榮。

音樂會以「愛與希望的旋律」為主軸，曲目從北歐的靜謐詩意到台灣的溫暖鄉愁，象徵跨越國界的醫療之愛與永恆的人道精神。特別邀請台灣絃樂團與PUZANGALAN 希望兒童合唱團演出。甫結束國家演奏廳音樂會的台灣絃樂團成立於1990年，是台灣歷史最悠久的無指揮室內樂團，屢屢受邀赴歐巡演，如潮汐音樂節、法國維森堡音樂節、德國阿默湖音樂節及孟塔峰夏日音樂節等。此次將演奏西貝流士（Sibelius）、葛利格（Grieg）及皮耶佐拉（Piazzolla）等大師作品。

PUZANGALAN希望兒童合唱團更是台灣之光，這群來自瑪家鄉、三地門鄉的孩子，用部落母語多次代表台灣出國比賽，被讚為「台灣最美的歌聲」。今年7月在波蘭克拉科夫國際合唱大賽上勇奪多項金獎，以歌聲傳遞台灣的溫度與希望。他們將在音樂會中演唱排灣族古謠、台灣民謠及童謠，用純淨歌聲回應畢嘉士醫師留給台灣的愛。

屏基表示，這場音樂會不僅是緬懷，更是一場信念的傳遞──提醒世人「醫療的本質是愛」。在畢嘉士醫師「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神激勵下，屏東基督教醫院正持續推動智能醫療大樓建設計畫，導入高端醫療設備與以病人為中心的照護空間，讓更多偏鄉與弱勢病患能獲得即時、安全與有尊嚴的醫療照護。

這項工程經費仍有缺口，屏基誠摯呼籲社會各界共同響應，以實際行動支持醫療傳愛的腳步，讓畢嘉士醫師當年撒下的愛心種子，在新院區繼續發芽茁壯。邀請民眾走入藝術館，聆聽一段來自挪威、在台灣生根的生命樂章；讓音符化為祝福，讓愛延續不止息。