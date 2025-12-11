　
    • 　
>
政治

中俄在日韓周邊密集軍事動作　綠委：亞太情勢出現「聯動效應」

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲綠委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

近期中國與俄羅斯分別在日本海、東海、朝鮮半島周邊進行一系列軍事行動，包括軍機挑釁、海上編隊演訓以及對鄰國空海域施壓，引發區域國家高度警戒。綠委陳冠廷今（11日）指出，這些並非孤立事件，而是中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，背後可能形成區域安全的「聯動效應」。台灣必須提高警覺，因為今日在日本海發生的壓力，明天可能就在台灣周邊出現回聲。

陳冠廷表示，台海、東海、日本海與朝鮮半島的局勢早已緊密連動，任何局部升高，都可能引發整體區域的戰略震盪。在此情況下，台灣與美日韓共享的不是同盟義務，而是維持區域穩定的共同利益。

陳冠廷強調，在中俄同步增加軍事操作的背景下，台灣除了強化自身防衛能力，更應與日韓保持更緊密的安全對話。其中最關鍵的是，台灣、日本、韓國之間的情報互換、海空域狀況認知（situational awareness），腳步必須加快、節奏必須一致，不能落後於威脅的變化速度。

陳冠廷指出，目前亞太的安全挑戰已是跨區域、跨領域的，「單一國家已不可能憑一己之力掌握所有動態」。因此，台日韓加速建立更順暢、更即時的資訊共享架構，是防止誤判、降低風險的重要基礎。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國民黨立委王鴻薇昨踢爆，國防部名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標。對此，國民黨立委徐巧芯11日也質疑，得標單中有貓膩，裡頭原產地國別寫中華民國，一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？更不可能。福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，有許可證嗎？根據國防部昨天的新聞稿，仍然沒有說清楚。

中俄軍事東北亞安全台日韓合作台海局勢日本海國防部陳冠廷

