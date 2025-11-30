陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人陳揮文在《飛碟晚餐》主持近 19 年，日前突然宣布節目於上週五畫下句點。他坦言自己並非主動請辭，而是「被離職」，但強調與電台之間並無不愉快，純屬節目規劃調整，感謝電台多年來給予完全自由的主持空間，也呼籲聽眾持續支持電台，自己未來將把重心放在 YouTube 直播與電視通告。

飛碟電台本週更新官網節目表，證實《飛碟晚餐》時段仍保留，但主持人已改為資深新聞記者陳家蕙與資深體育媒體人戚海倫搭檔。電台表示，新節目將以「客觀事實、去蕪存菁」為核心，快速彙整當日國內外最新動態，讓下班族在一小時內掌握世界脈動。由於戚海倫具備豐富體育媒體經驗，預計節目中也會加入更多體育內容。

針對外界揣測此人事異動與陳揮文先前評論國民黨主席鄭麗文有關，他未多作回應，僅表示電台主管有節目考量，他百分之百尊重。鄭麗文也否認介入此事，強調節目安排與她無關。由於中廣另一位主持人「歷史哥」節目同時停播，引發部分輿論聯想，但中廣與飛碟電台均未回應相關揣測。

陳揮文強調，自己是「好聚好散」，並以「來是偶然，去是必然」自勉，感謝聽眾多年支持。他也在社群貼文中向所有聽眾「深深一鞠躬」，表示人生進入新的階段，未來將繼續在其他平台與觀眾見面。