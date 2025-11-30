　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

▲▼名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人陳揮文在《飛碟晚餐》主持近 19 年，日前突然宣布節目於上週五畫下句點。他坦言自己並非主動請辭，而是「被離職」，但強調與電台之間並無不愉快，純屬節目規劃調整，感謝電台多年來給予完全自由的主持空間，也呼籲聽眾持續支持電台，自己未來將把重心放在 YouTube 直播與電視通告。

飛碟電台本週更新官網節目表，證實《飛碟晚餐》時段仍保留，但主持人已改為資深新聞記者陳家蕙與資深體育媒體人戚海倫搭檔。電台表示，新節目將以「客觀事實、去蕪存菁」為核心，快速彙整當日國內外最新動態，讓下班族在一小時內掌握世界脈動。由於戚海倫具備豐富體育媒體經驗，預計節目中也會加入更多體育內容。

▲▼陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／陳揮文）

針對外界揣測此人事異動與陳揮文先前評論國民黨主席鄭麗文有關，他未多作回應，僅表示電台主管有節目考量，他百分之百尊重。鄭麗文也否認介入此事，強調節目安排與她無關。由於中廣另一位主持人「歷史哥」節目同時停播，引發部分輿論聯想，但中廣與飛碟電台均未回應相關揣測。

陳揮文強調，自己是「好聚好散」，並以「來是偶然，去是必然」自勉，感謝聽眾多年支持。他也在社群貼文中向所有聽眾「深深一鞠躬」，表示人生進入新的階段，未來將繼續在其他平台與觀眾見面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急召開應變會議
舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光
快訊／台南市環保局急發空污警報！
台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

林岱樺火力猛！狂酸對手「花錢買民調帶風向」...低估市民智慧

秋鬥團體嗆賴「軍購越多死越快」　鄭麗文：台若淪戰場都是空談

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

看好度大幅領先何欣純　地方籲藍徵召江啟臣：若初選就是送分給綠

黃國昌扯民主假阻擋投票　綠：毫無邏輯、日本返台時差不只1小時？

指李有宜早說選2026三蘆　朱蕙蓉批黃國昌：慢慢把人抹掉沒仁義

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

林岱樺火力猛！狂酸對手「花錢買民調帶風向」...低估市民智慧

秋鬥團體嗆賴「軍購越多死越快」　鄭麗文：台若淪戰場都是空談

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

看好度大幅領先何欣純　地方籲藍徵召江啟臣：若初選就是送分給綠

黃國昌扯民主假阻擋投票　綠：毫無邏輯、日本返台時差不只1小時？

指李有宜早說選2026三蘆　朱蕙蓉批黃國昌：慢慢把人抹掉沒仁義

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

別再悶著了！　8種癌症恐是壞情緒憋出來的

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南第三掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

太常來台跑灶咖！　頌樂笑認「跟經紀人討論」：想在台灣買房子

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡：孕晚期真的蠻辛苦

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

【粉絲之間充滿了算計】同學高舉「手機計算機」狂拍邱鋒澤

政治熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

私密對話遭曝光！林岱樺：像被扒光衣服丟大街

宣布退民眾黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

戶政服務再升級！　12/1起新增2項戶籍登記線上申辦

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

林岱樺火力全開　酸對手花錢買民調

更多熱門

相關新聞

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

資深媒體人陳揮文昨天（29日）宣布，結束長達19年飛碟電台主持人的工作。對此，前立委邱毅表示，幾乎同一時間，「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知，幕後主導這兩項人事調整的，有很多種不同傳言，不過他判斷是資深媒體人趙少康。

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

批「賴清德吃壽司 　陳揮文曝最大擔憂

批「賴清德吃壽司 　陳揮文曝最大擔憂

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

關鍵字：

陳揮文飛碟晚餐飛碟電台節目調整主持人更換

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

變天！　今全台有雨

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面