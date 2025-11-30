　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

▲▼飛碟晚餐主持人陳揮文最後一晚主持。（圖／翻攝YouTube／飛碟聯播網）

▲飛碟晚餐主持人陳揮文最後一晚主持。（圖／翻攝YouTube／飛碟聯播網）

記者陶本和／台北報導

資深媒體人陳揮文昨天（29日）宣布，結束長達19年飛碟電台主持人的工作。對此，前立委邱毅表示，幾乎同一時間，「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知，幕後主導這兩項人事調整的，有很多種不同傳言，不過他判斷是資深媒體人趙少康。

邱毅表示，兩家電台的老闆都是趙少康，歷史哥支持國民黨主席鄭麗文，也支持「館長」陳之漢，在大選期間，本來邀請他常駐中廣節目，做固定來賓與他談政治、談歷史，「只是我才去了一次，就被告知別再去了，歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素」。

邱毅指出，他相信歷史哥的說法，因為在同一時間，資深媒體人王淺秋也告知他，不能再邀他上節目了，原因也是趙少康。他說，陳揮文被離職似乎複雜一些，因為有傳言說是因為批評鄭麗文，但他判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。

邱毅表示，台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。他認為，台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留，所以才斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老闆，老闆比黨主席有權多了。

至於為什麼陳揮文被請辭？邱毅表示，陳可是老資格的媒體人，他判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是總統賴清德的意思，由趙少康執行？還是趙少康自己放不下恩怨的作為。

邱毅說，其實這些媒體老闆耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的，不過台灣的NCC委員也是拉幫結派，黨同伐異，內外勾結，充分配合著政治力，或是媒體老闆的金權魔力。

邱毅指出，配合好的NCC委員，退休以後才有好的出路，可以在媒體做社長或發行人，至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人，就只好流落紅塵，自己搞自媒體。

▼資深媒體人趙少康。（資料照／記者鄭遠龍攝）

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

民進黨推選前放「民主假」　黃國昌：最重要目的是阻礙年輕人投票

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

更便民！　內政部：12/1起戶政服務系統新增2項戶籍登記線上申辦

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

藍稱增軍費是要開戰　吳崢：買壽險會問你家要死人？

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

民進黨推選前放「民主假」　黃國昌：最重要目的是阻礙年輕人投票

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

從香港大火看台北市安危　陳冠安喊話蔣萬安強化施工防火審查

更便民！　內政部：12/1起戶政服務系統新增2項戶籍登記線上申辦

海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

【驚悚連環撞】婦停紅燈突暴衝「撞翻3機車」！　騎士遭拋摔引擎蓋

政治熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

戶政服務再升級！　12/1起新增2項戶籍登記線上申辦

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

麥玉珍昨表態有意參選台中市長　黃國昌：我現在才聽到

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

邱議瑩領先柯志恩　楊智伃揪民調：加總有誤

更多熱門

相關新聞

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

媒體人陳揮文今（29日）在社群平台表示，自己在飛碟電台的飛碟晚餐節目於昨日正式結束，他透露，不是主動離職，而是「被離職」，但這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，所以請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，他也會繼續在自己的網路頻道上直播。

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

批「賴清德吃壽司 　陳揮文曝最大擔憂

批「賴清德吃壽司 　陳揮文曝最大擔憂

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

民進黨指韓國瑜相貌堂堂、魅力十足　應維護國會尊嚴、保護立委安全

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

關鍵字：

陳揮文趙少康媒體封殺飛碟電台中廣

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

變天！　今全台有雨

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面