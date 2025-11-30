陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他指控幕後主導人：趙少康

▲飛碟晚餐主持人陳揮文最後一晚主持。（圖／翻攝YouTube／飛碟聯播網）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人陳揮文昨天（29日）宣布，結束長達19年飛碟電台主持人的工作。對此，前立委邱毅表示，幾乎同一時間，「歷史哥」李易修也丟了中廣的主持工作，同樣是無預警的被告知，幕後主導這兩項人事調整的，有很多種不同傳言，不過他判斷是資深媒體人趙少康。

邱毅表示，兩家電台的老闆都是趙少康，歷史哥支持國民黨主席鄭麗文，也支持「館長」陳之漢，在大選期間，本來邀請他常駐中廣節目，做固定來賓與他談政治、談歷史，「只是我才去了一次，就被告知別再去了，歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素」。

邱毅指出，他相信歷史哥的說法，因為在同一時間，資深媒體人王淺秋也告知他，不能再邀他上節目了，原因也是趙少康。他說，陳揮文被離職似乎複雜一些，因為有傳言說是因為批評鄭麗文，但他判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。

邱毅表示，台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。他認為，台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留，所以才斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老闆，老闆比黨主席有權多了。

至於為什麼陳揮文被請辭？邱毅表示，陳可是老資格的媒體人，他判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是總統賴清德的意思，由趙少康執行？還是趙少康自己放不下恩怨的作為。

邱毅說，其實這些媒體老闆耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的，不過台灣的NCC委員也是拉幫結派，黨同伐異，內外勾結，充分配合著政治力，或是媒體老闆的金權魔力。

邱毅指出，配合好的NCC委員，退休以後才有好的出路，可以在媒體做社長或發行人，至於那些硬骨頭，不願討好獻媚的人，就只好流落紅塵，自己搞自媒體。

▼資深媒體人趙少康。（資料照／記者鄭遠龍攝）

