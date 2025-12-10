寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

▲湖南大雪。（圖／視覺中國）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象部門10日消息指出，北京10日受到新一輪寒流影響，中國大部地區將自西向東出現大範圍降溫，初期降溫集中在新疆，長江沿線等地仍短暫維持偏暖格局，氣溫接近11月上旬水平。隨後冷空氣將迅速南下，中東部氣溫在12日至13日顯著轉低，多地將刷新今年下半年以來新低。

據《中國天氣》報導，12月上旬前期因冷空氣偏弱，中國大部氣溫普遍高於常年，雨雪偏少。今天起寒潮大幕拉開，新疆最先受到影響，其中北部局地降溫幅度可達10至14℃。明天起，北方大部陸續轉入明顯降溫階段。

▲北京雪景。（圖／CFP）

在寒流南侵前，長江沿線今明兩天仍會維持20℃上下的偏暖氣溫。合肥、南京、上海、杭州、武漢、長沙、南昌等地白天氣溫比常年同期偏高約10℃，更接近11月上旬的氣溫水準。

消息指出，12日前後，山西、北京、天津、河北、山東、河南等地氣溫將明顯下滑，最高氣溫普遍跌至0℃附近。12日至13日冷空氣繼續深入南方，預計14日清晨，0℃最低氣溫線將推進至浙江南部、江西北部與湖北南部一帶。

氣象部門表示，這波寒流來去速度快，雖然降溫幅度大，但14日起氣溫將逐步回升，並可能再次回到較常年同期偏高的狀態。民眾需留意溫差變化，及時增添衣物。