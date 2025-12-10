　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

▲湖南大雪。（圖／視覺中國）

▲湖南大雪。（圖／視覺中國）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象部門10日消息指出，北京10日受到新一輪寒流影響，中國大部地區將自西向東出現大範圍降溫，初期降溫集中在新疆，長江沿線等地仍短暫維持偏暖格局，氣溫接近11月上旬水平。隨後冷空氣將迅速南下，中東部氣溫在12日至13日顯著轉低，多地將刷新今年下半年以來新低。

據《中國天氣》報導，12月上旬前期因冷空氣偏弱，中國大部氣溫普遍高於常年，雨雪偏少。今天起寒潮大幕拉開，新疆最先受到影響，其中北部局地降溫幅度可達10至14℃。明天起，北方大部陸續轉入明顯降溫階段。

▲北京雪景。（圖／CFP）

▲北京雪景。（圖／CFP）

在寒流南侵前，長江沿線今明兩天仍會維持20℃上下的偏暖氣溫。合肥、南京、上海、杭州、武漢、長沙、南昌等地白天氣溫比常年同期偏高約10℃，更接近11月上旬的氣溫水準。

消息指出，12日前後，山西、北京、天津、河北、山東、河南等地氣溫將明顯下滑，最高氣溫普遍跌至0℃附近。12日至13日冷空氣繼續深入南方，預計14日清晨，0℃最低氣溫線將推進至浙江南部、江西北部與湖北南部一帶。

氣象部門表示，這波寒流來去速度快，雖然降溫幅度大，但14日起氣溫將逐步回升，並可能再次回到較常年同期偏高的狀態。民眾需留意溫差變化，及時增添衣物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

中國2025年經濟成長率　IMF上修為5%

網傳上海出現「地震雲」？　氣象專家解釋：正常高積雲

日控「雷達照射」30分鐘　陸：前後矛盾、顧左右而言他

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓　穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病　她嘆：四肢突不受控亂動

陸「最速男」蘇炳添退役　告別21年生涯！亞洲百米紀錄9秒83待破

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

中國2025年經濟成長率　IMF上修為5%

網傳上海出現「地震雲」？　氣象專家解釋：正常高積雲

日控「雷達照射」30分鐘　陸：前後矛盾、顧左右而言他

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓　穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

郭德綱相聲被檢舉低俗！德雲社遭約談「下令立即整改」

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病　她嘆：四肢突不受控亂動

陸「最速男」蘇炳添退役　告別21年生涯！亞洲百米紀錄9秒83待破

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

外送員5年存下500萬！　超狂工時曝

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

兩岸網友改到臉書交流？　國台辦：支持依法依規使用

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了 網熱議：究竟長什麼樣？

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

陸官媒秀錄音「演訓曾通報日艦」　嗆雷射照射指控是「自導自演」

更多熱門

相關新聞

網傳上海出現「地震雲」

網傳上海出現「地震雲」

中國上海多位民眾9日晚間拍下天空長條雲狀，並表示，平台搜尋出現這種雲，預示本地2至6天以後會有地震，萬能網友求解答，引發網友關注。安徽省氣象專家10日上午看了圖片後表示，正常高積雲，和地震扯到一起，純屬無稽之談。

冷氣團到！石墨烯暖風機成新寵

冷氣團到！石墨烯暖風機成新寵

「周六魔鬼大降溫！」網傻見這天回溫：短袖穿整年

「周六魔鬼大降溫！」網傻見這天回溫：短袖穿整年

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

急凍探10℃！　最冷時間曝

急凍探10℃！　最冷時間曝

關鍵字：

寒流降溫氣象北京新疆

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面