逾50萬人避難！火箭彈猛襲泰醫院　柬10平民喪生「包括1嬰兒」

▲柬埔寨與泰國再爆邊境衝突。圖為受傷的泰國士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，柬埔寨軍方10日朝著泰國邊境素林府（Surin）一間醫院發射火箭彈，迫使醫護與患者緊急撤離。與此同時，截至10日傍晚，泰軍持續攻擊已造成柬國10名平民喪生。

《曼谷郵報》引述泰國第二軍區說法報導，10日上午8時40分，柬軍朝向素林府帕儂董拉醫院（Phanom Dong Rak Hospital）及周邊地區發射6枚火箭彈，落點距離醫院1公里左右。該醫院在7月的邊境衝突期間也曾遭受攻擊。

泰國第二軍區負責監督東北地區。該機構表示，柬軍9日對多個泰國邊境地區發射5000枚火箭彈，並且出動自殺無人機。據統計，泰軍4人陣亡、68人受傷，柬軍則有61人死亡。截至10日上午，邊境的素林府、武里南府（Buri Ram）、四色菊府（Si Sa Ket）和烏汶府（Ubon Ratchathani），衝突仍在持續。

▲泰國民眾前往武里南府避難地點。（圖／路透）

另據《柬中時報》報導，柬埔寨內政部通報，截至10日傍晚，泰軍持續攻擊已造成柬國10名平民喪生，其中包括1名嬰兒死亡，另有60人受傷，多數傷者情況危急，正由醫療團隊進行緊急救治。

柬媒Cambodianess報導，泰軍F-16戰機攻擊該國2個地區，泰軍持續砲擊另外3個地區。泰媒Matichon也報導該國F-16於10日上午沿著邊境攻擊「一個柬埔寨軍事目標」。

《半島電視台》10日報導，隨著泰柬衝突持續，越境砲火和空襲迫使雙邊合計逾50萬平民逃離家園，兩國官員互相指控對方重啟衝突。泰國國防部發言人孔西里少將（RAdm Surasant Kongsiri）說，邊境7省已逾40萬人前往安全避難所。柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達（Maly Socheata）則表示，邊境5省超過10萬人尋求。

▲柬埔寨邊境暹粒省（Siem Reap）的避難民眾聚集在一起。（圖／達志影像／美聯社）