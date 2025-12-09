撤離潮塞爆！泰軍F-16轟炸民宅畫面曝　柬埔寨宣告展開反擊

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰柬邊境衝突急速升溫，柬埔寨指控，泰軍9日上午派遣F-16戰機空襲奧多棉芷省森隆市中心，轟炸行動導致多棟民宅損毀，基礎建設遭到破壞。且兩國部隊在卜迭棉芷省48號界樁附近爆發激烈槍戰，戰線距離波比市僅16公里。

根據《柬中時報》，柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達通報，泰軍自8日起連續攻擊平民區，截至9日清晨6時已造成7名平民死亡、20人受傷。她嚴厲譴責泰方「毫無人道、殘暴」的攻擊行為，並指出此舉嚴重違反兩國10月26日簽署的和平協議。

▲▼ 民眾開車撤離。（圖／翻攝自柬中時報）

面對持續攻勢，大批民眾今日從波比市緊急撤離，通往省會詩梳風市的5號公路出現嚴重壅塞，車陣從58號環島一路延伸至市郊。許多家庭攜帶簡單行李匆忙離開，神情難掩緊張。

柬埔寨前總理、執政黨主席洪森9日強硬聲明表態，「24小時忍耐已結束！」他稱柬方過去一天極力克制並疏散民眾，但泰軍持續進攻使柬埔寨別無選擇，必須展開自衛反擊。洪森強調，「我們不會坐視讓別人隨意摧毀我們的國家，柬埔寨需要和平，但也必須堅定反擊保衛領土。」

目前兩國軍隊在奧多棉芷省Ta Muen古寺、Ta Krabei古寺等多處歷史遺跡區域持續交火，柬軍正動用重型武器進行反擊。泰軍攻勢也擴大到菩薩省威旺縣特莫達鄉，為確保師生安全，該省教育局9日宣布所有學校暫時停課。