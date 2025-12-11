印尼反悔了！　想要和美國重談貿易關稅

▲印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與川普。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與印尼於7月達成的雙邊貿易協議，如今傳出恐生變。多名知情人士透露，印尼方面近期告知美國，無法履行協議中部分具拘束力的承諾，希望重新談判；美國政府對此高度不滿，認為雅加達不僅在拖延落實，更意圖撤回既有承諾，甚至重啟已談妥的條款，恐使美方取得比近期與馬來西亞、柬埔寨達成協議更不利的內容。

《金融時報》引述知情人士指出，印尼官員已直接向美國貿易代表署（USTR）表明，無法遵守某些條款，並希望協議重新談判；然而，美方認為若照印尼要求重啟磋商，將讓美國在市場開放、數位貿易規範及商品進出口條件上遭遇倒退。美國貿易代表葛里爾（Katie Grillo）預計本周與印尼官員通話，試圖說服印尼維持原協議框架、解決現有分歧。

知情人士透露，美方尤其不滿印尼撤回「取消美國工業與農產品出口印尼的非關稅壁壘」承諾，並表示印尼未落實協議中在數位貿易領域需採取的具體措施。美國政府內部普遍認為，此協議在7月由印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）率先點頭，但在向其他內閣高層報告後遭遇阻力，導致如今的倒退。

印尼當局則回應稱，談判仍在持續中，但未提供細節。印尼經濟統籌部表示，協議談判期間出現動態變化並非異常，期盼最終能與美國達成「雙方都有利」的最終文本。

今年7月達成的協議中，印尼同意撤銷對99％美國出口商品的關稅，並取消美國企業在印尼面臨的多項非關稅障礙。美國總統川普當時更宣布，印尼承諾購買150億美元能源、45億美元農產品，並採購50架波音（Boeing）客機，如今承諾恐生變，進一步加劇雙邊緊張。

事實上，這已非雙方首次在協議上出現重大歧見。《金融時報》11月曾披露，印尼拒絕協議中的「毒藥丸條款」，該條款明定，若美國認為印尼與其他國家簽署的競爭性條款損害美方利益，美國可撤銷整份協議。該條款已廣泛存在於美國與馬來西亞等國達成的貿易協議中，但遭到印尼強烈反對。

與此同時，美國財政部長貝森特日前也不點名批評印尼在貿易談判上「變得頑固」，並稱馬來西亞表現得比印尼更積極，已取消逾千項關稅，使雙邊貿易更為順暢。