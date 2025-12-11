澤倫斯基：很快會向美國提交20點方案　最快本周有消息

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10日在社群媒體X發文表示，烏方當天安排多場與美國的對話，討論烏克蘭戰後重建與經濟發展文件，同時加緊敲定新版「20點」和平計畫，這份基礎文件可能界定結束俄烏戰爭的框架，預計近期將提交美方。

▲澤倫斯基與川普。（圖／路透）



澤倫斯基指出，由英國與法國主導的「志願者聯盟」將於今（11日）召開會議，重點聚焦在確保烏克蘭未來安全、防止俄羅斯再度侵略。他強調，「本周可能會帶來新消息，這也是為了結束流血衝突」，並說烏方每天都與所有夥伴保持密切聯繫，以確認實際可行的停戰步驟。

美國總統川普8日接受Politico專訪時，批評澤倫斯基根本沒看美方給的最新停火提案，更聲稱俄羅斯在戰爭中「占上風」。他還指出，無法期待歐洲領袖終結戰爭，「他們只會說、不會做，戰爭就這樣一直拖下去。」

外媒於11月披露美方最初提出的「28點」停戰計畫後，多方展開幾輪協商，試圖調整內容；澤倫斯基9日表示，經過上周末美烏談判後，28點內容已縮減為20點，雙方歧見集中於領土議題與國際安全保證兩大核心問題。他再次重申，烏克蘭在法律、憲法及國際法上「沒有權利放棄任何領土」。