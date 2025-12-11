　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在受訪中談及任內經濟與外交成就時，揭露美國政府入股英特爾（Intel）的內幕，自稱這樁交易「只花10分鐘就讓美國賺進400億美元（約新台幣1.25兆元）」，並大力宣傳美國在他的領導下迎來史無前例的AI投資潮。他也批評歷任總統笨，讓美國失去晶片領導地位。

川普近日接受《POLITICO》專訪時，回顧美國晶片產業的過往，聲稱美國曾「壟斷全球100％晶片生產」，但因歷任總統「不夠聰明、缺乏商業頭腦」，導致領導地位逐漸流失。他透露，英特爾今年向政府尋求支持時，他提出以10％股權交換協助，並宣稱這筆交易讓美國政府迅速獲利，「這是我10分鐘幫美國掙到的，卻沒有人提起」。

川普同時宣稱，美國正吸引「史上最大規模」的人工智慧（AI）投資，並強調全國已有大量工廠陸續啟動，累計湧入的投資金額達18兆美元。他拿拜登政府做比較，指責前任政府任內僅吸引不到1兆美元投資，並直言「我們創下歷史紀錄」。

川普也將矛頭指向中國，聲稱中國只有約2兆美元投資規模，與美國相比「差距懸殊」。他強調，這些投資將轉化為美國境內大量就業機會，並預告美國將迎來「前所未有的就業榮景」。

12/08 全台詐欺最新數據

川普英特爾美國北美要聞晶片

