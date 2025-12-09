　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄外海驚現浮屍！74歲男旗津晨泳失蹤　家屬悲痛認屍

▲▼救護車。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄港一港口外海今日下午發現一具男性浮屍，經家屬確認後為今早晨泳後失蹤的莊姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄港一港口外海今日下午發現一具男性浮屍，海巡單位接獲通報後於13時30分許前往現場協助打撈，並於14時10分成功將大體移至巡防艇上。死者身穿深灰色防寒衣，無明顯外傷。

經比對失蹤人口系統，再經通知家屬確認，死者為今（9日）早旗津地區一名晨泳後未返家的莊姓男子，其個人物品稍早已在旗津海水浴場沙灘上被發現。全案已報請檢察官刑事相驗，以釐清死因。

關鍵字：

高雄旗津浮屍晨泳海巡

