大眾運輸年底前全面更換「優先席」統一圖示　違者最高罰5萬

▲交通部今公布「優先席」統一圖示。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

因應「身心障礙者權益保障法」修正，將「博愛座」改為「優先席」，並將優先乘坐對象改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，交通部今日公布統一圖示，各運具需於今年底前全面更換，違者限期未改可依身權法99條處1至5萬元。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，過去對於博愛座並未訂有統一圖示，由各大眾運輸系統各自繪設後張貼，有些特別加重長者圖案、有些過於花俏，常讓部分民眾誤解博愛座使用對象而衍生爭議，為使民眾清楚了解優先席涵義，配合修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」完成優先席統一圖示。

胡迪琦指出，該圖示是參照國際ISO及日本JIS兩大國際性圖標系統的公共圖標來進行繪製，設計理念希望跟國際接軌、中性且簡潔，由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需要者，並要求所有運輸業者年底前更換完成，未完成且限期未改善可依身權法99條處1至5萬元。

▲交通部今公布「優先席」統一圖示。（圖／交通部提供）

胡迪琦強調，優先席不限長者、孕婦，是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的隱性需求者等皆可使用，後續也會請各運輸系統透過動態、靜態的宣導，讓民眾能夠更明瞭優先席設置的原意。

另外，考量隱性需求者可能因不好意思或難以清楚告訴他人需要座位，胡迪琦表示，此次也參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制，設計優先席需求貼紙，提供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。

對於外界認為要廢除優先席、博愛座，胡迪琦也說，依照身權法認為還是有其必要性，且優先席只是優先概念、禮儀宣導及觀念建立，不去做各種設定，希望大家透過圖示可以知道並非只有長者、孕婦可使用。

▲交通部參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制，設計優先席需求貼紙。（圖／交通部提供）