台灣奇觀！搭車見乘客手機「都同一畫面」　外國人驚嘆：特有現象

▲外國民眾搭乘台灣高鐵，發現乘客幾乎都在「盯著手機」炒股。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者羅翊宬／綜合報導

一名外國網友在Reddit分享搭乘台灣高鐵的觀察，他表示車上大量乘客都盯著手機螢幕，看著紅綠數字上下跳動，推測可能是進行當沖操作，甚至在辦公室也常見類似情形，讓他好奇感嘆「當沖在台灣是一種流行嗜好嗎？」貼文引發網友熱烈討論，不少人表示「低頭看股」在台灣相當普遍，已成為日常文化的一部分。

該名外國網友表示，每次搭高鐵都會看到不少人目不轉睛盯著手機螢幕，上面呈現的綠色與紅色數字不斷跳動，他推測這些乘客可能是休閒型投資人，也可能在進行當沖（當日沖銷，Day trading）。他補充，辦公室內也常見員工打開股市程式，即時關注投資狀況或進行買賣操作，讓他直呼，「這是台灣特有的賭博文化」。

貼文曝光後，引來網友留言熱議，「台灣人普遍對股市很熱衷，但關注股價並不一定意味著炒股，有時只是消磨時間」、「投資已深入日常生活，股市資訊甚至成為聊天話題」、「如果薪水有限，唯一逃脫平凡生活的方式就是在股市或加密貨幣搏一搏」。

不少人也提到，自從1980年代台灣經濟快速成長後，就已形成投資熱潮，「早期股市繁榮讓很多人賺到第一桶金，投資文化也跟著深入社會」。

原PO也在留言中分享觀察，他發現有些人在火車上專注盯著股價波動，瀏覽多檔股票，並非隨意看看，這也讓他好奇台灣人是否會採取像ETF這類「買了就不管」的投資方式。他的提問引發討論，網友回應，台灣人雖不一定全員當沖，但日常生活中關注股市、買賣股票或追蹤投資進度，確實已經成為普遍現象。