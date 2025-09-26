　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣奇觀！搭車見乘客手機「都同一畫面」　外國人驚嘆：特有現象

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲外國民眾搭乘台灣高鐵，發現乘客幾乎都在「盯著手機」炒股。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者羅翊宬／綜合報導

一名外國網友在Reddit分享搭乘台灣高鐵的觀察，他表示車上大量乘客都盯著手機螢幕，看著紅綠數字上下跳動，推測可能是進行當沖操作，甚至在辦公室也常見類似情形，讓他好奇感嘆「當沖在台灣是一種流行嗜好嗎？」貼文引發網友熱烈討論，不少人表示「低頭看股」在台灣相當普遍，已成為日常文化的一部分。

該名外國網友表示，每次搭高鐵都會看到不少人目不轉睛盯著手機螢幕，上面呈現的綠色與紅色數字不斷跳動，他推測這些乘客可能是休閒型投資人，也可能在進行當沖（當日沖銷，Day trading）。他補充，辦公室內也常見員工打開股市程式，即時關注投資狀況或進行買賣操作，讓他直呼，「這是台灣特有的賭博文化」。

貼文曝光後，引來網友留言熱議，「台灣人普遍對股市很熱衷，但關注股價並不一定意味著炒股，有時只是消磨時間」、「投資已深入日常生活，股市資訊甚至成為聊天話題」、「如果薪水有限，唯一逃脫平凡生活的方式就是在股市或加密貨幣搏一搏」。

不少人也提到，自從1980年代台灣經濟快速成長後，就已形成投資熱潮，「早期股市繁榮讓很多人賺到第一桶金，投資文化也跟著深入社會」。

原PO也在留言中分享觀察，他發現有些人在火車上專注盯著股價波動，瀏覽多檔股票，並非隨意看看，這也讓他好奇台灣人是否會採取像ETF這類「買了就不管」的投資方式。他的提問引發討論，網友回應，台灣人雖不一定全員當沖，但日常生活中關注股市、買賣股票或追蹤投資進度，確實已經成為普遍現象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

遭開火後掛上中國五星旗！北韓商船「越界南下」　南韓揭離譜行徑

躲逮捕令？納坦雅胡赴美「專機大繞道」　閃過一票歐洲國家

旅行必備「收納好物」便宜輕巧　一票網友大推：各種尺寸都要

川習會倒數中「4大重點一次看」　學者點名TikTok交易是關鍵

台灣奇觀！搭車見乘客手機「都同一畫面」　外國人驚嘆：特有現象

自民黨總裁選兩強對決！小泉「3成議員支持」領先　高市翻盤成焦點

川普政府擬對進口晶片數量設限　做不到「1要求」面臨關稅

砸3.2萬網購「偽造台灣駕照」　中國男女在日本遭逮捕

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

遭開火後掛上中國五星旗！北韓商船「越界南下」　南韓揭離譜行徑

躲逮捕令？納坦雅胡赴美「專機大繞道」　閃過一票歐洲國家

旅行必備「收納好物」便宜輕巧　一票網友大推：各種尺寸都要

川習會倒數中「4大重點一次看」　學者點名TikTok交易是關鍵

台灣奇觀！搭車見乘客手機「都同一畫面」　外國人驚嘆：特有現象

自民黨總裁選兩強對決！小泉「3成議員支持」領先　高市翻盤成焦點

川普政府擬對進口晶片數量設限　做不到「1要求」面臨關稅

砸3.2萬網購「偽造台灣駕照」　中國男女在日本遭逮捕

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

【沒收撤離通知】母、姊命喪泥流中！他等水退揹母遺體上屋頂

國際熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

五角大廈急召「高階將領」返美開會

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

捷安特遭美暫扣！學者揭主因：台灣崇洋媚外

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

川普：藥品課徵100%關稅1條件可豁免

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

Panasonic萬人大裁員　驚人優離方案曝

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

俄4軍機進入ADIZ　美F-16緊急升空攔截

巴拉圭總統：拔起不正義樹根　現在是台灣入聯時刻

北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元訂位爆滿

新關稅？美鎖定3類產品啟動國安調查

更多熱門

相關新聞

川普政府擬對進口晶片數量設限

川普政府擬對進口晶片數量設限

華爾街日報26日報導，川普政府為了大幅減少美國對海外半導體的依賴，目前正在考慮一項新計畫，也就是要求晶片公司在美國生產製造的晶片數量，要與其客戶從海外生產商進口的數量相同，保持1:1的比例。

川普施壓南韓：對美投資「提前現金支付」

川普施壓南韓：對美投資「提前現金支付」

模仿TikTok危險挑戰　17歲少年飛車暴衝斃命

模仿TikTok危險挑戰　17歲少年飛車暴衝斃命

狂暴松鼠「飛撲臉上啃咬」　女爆血送醫

狂暴松鼠「飛撲臉上啃咬」　女爆血送醫

川普清算政敵　起訴前FBI局長「兩項罪名」

川普清算政敵　起訴前FBI局長「兩項罪名」

關鍵字：

台灣高鐵大眾運輸北美要聞Reddit

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面