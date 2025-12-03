　
國際

緬甸高調轟炸KK園區　衛報揭「只是作秀」詐騙集團繼續賺

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

緬甸軍政府近期多次高調轟炸「KK園區」，但《衛報》調查指出，這些掃蕩行動根本只是「政治作秀」，因為詐騙集團早已人去樓空，甚至另起爐灶，持續壯大這個產值估計高達700億美元至數千億美元不等的非法產業。

區域分析師指出，突襲KK園區等高調打詐行動，大多屬於表演性質，或僅針對中型營運者，官員在國際壓力下進行「政治作秀」，其實幾乎沒興趣消滅這個利潤豐厚的產業。

轟炸前幾天，營運者早已收到風聲，轉移陣地、另起爐灶，炸彈摧毀的只是空無一人的辦公大樓、餐廳和宿舍。雖然行動迄今多達2000人遭軍政府拘留，另外約1000人越境逃亡，但還有2萬名疑似遭人口販賣的受害者卻神秘失蹤。

哈佛大學亞洲中心訪問學者西姆斯（Jacob Sims）指出，「這就像打地鼠遊戲，但你根本不想真的打中地鼠。」過去5年，詐騙產業已從小型網路詐騙集團，變成工業規模的政治經濟體，「就GDP總值而言，它是整個大湄公河次區域的經濟引擎。」

▲▼緬甸軍方突襲位於克倫邦妙瓦底鎮（Myawaddy）的「KK園區」網路詐騙中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬軍突襲「KK園區」。（圖／達志影像／美聯社）

全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織（GI-TOC）專家陶爾（Jason Tower）指出，這個非法市場2021年才形成，如今年產值已逾700億美元。詐騙園區如此光明正大發展，顯示「各國不只容忍這種情況，這些犯罪行為者實際上正在成為國家的一部分。」

《衛報》寫道，詐騙中心通常由跨國犯罪網絡營運，通常起源於中國，基地則一直都在東南亞，相關園區與基礎建設在治理不善、法律不彰的邊境衝突地區蓬勃發展，「數十億美元的全球詐騙產業變得如此龐大，以至於專家說我們正在進入『詐騙之國』的時代。如同『毒品之國』，非法產業深度滲透合法機構，重塑經濟結構並腐蝕政府體系，使得國家開始依賴非法網絡。」

一項調查發現，詐騙受害者平均損失15.5萬美元（約新台幣486萬元），大多數通報者失去過半淨資產。截至2024年年底，湄公河流域國家的網路詐騙年產值估計高達440億美元，相當於這些國家正規經濟總量總和的40%，而這不僅只是保守估計，還在繼續往上攀升。美國司法部上月鎖定的柬埔寨詐騙公司被查扣150億美元加密貨幣，幾乎達到柬國經濟總量的一半。

緬甸、柬埔寨與寮國政府發言人沒有回應《衛報》最新報導，但緬甸軍政府曾說他們「正在努力從根本剷除詐騙活動」，柬埔寨政府也駁斥該國權貴支持全球最大網路犯罪的說法「毫無根據」且「不負責任」。

 
12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詐騙作秀東南亞KK園區衛報湄公河柬埔寨豬仔殺豬盤緬甸

