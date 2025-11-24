長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

▲多款合金飾品「致癌物超標9000倍」。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多家飾品批發商近期被檢驗出，標榜S925純銀飾品，除了未達純銀含量標準之外，還含有巨量致癌物質，甚至名名顧客配戴這些合金飾品後，出現紅腫搔癢脫皮等症狀就醫，經北京大學人民醫院皮膚科診斷為「首飾性皮炎」。醫師提醒，市售低價「網紅爆款」與「大牌平替」外觀雖亮眼，背後可能藏有重金屬過敏與致癌風險。

▲不少人長時間配戴這些不合格的合金飾品，導致耳朵嚴重發炎。（示意圖／翻攝自央視新聞）

據《央視新聞》報導，皮膚科主任醫師李厚敏指出，金屬與汗液油脂長時間接觸，在過敏或特應體質者易引發接觸性皮炎，甚至出現毒性反應, 其中鎳鎘等成分是常見「元凶」。實地走訪廣州長沙安徽等地飾品批發市場發現，大量飾品不按克數而以「一堆一堆」批售，耳釘單對批價低至1元（人民幣，下同），店員口頭強調「純銀針」或「銅鍍金鍍銀」但難以佐證材質真實性。

▲飾品批發市場。（圖／翻攝自央視新聞）

為驗證品質，央視記者隨機購買21件樣品送檢，結果顯示有17件金銀鍍層厚度不達標，多數僅零點零幾微米，其中號稱「鍍銀」手鐲實測0.24微米，遠低於標準2微米，標稱「鍍金」手鐲僅0.03微米，低於標準0.5微米。檢測機構表示，這類產品主要組成為銅鋅鎳等合金，嚴格說來不應標稱「鍍金鍍銀首飾」。

更嚴重的是，抽驗一款標示S925銀的耳釘，表層主要元素與「銀」無關，並測得鎘含量約92.8％, 依法強制標準金屬鎘需小於等於每公斤100毫克，該樣品超標逾9000倍。專家強調，鎘屬一級致癌物，易在人體累積且不易代謝，長期暴露恐增癌症風險，鎳則為高致敏金屬，約15％至20％民眾對其過敏。

▲標榜S925飾品，實則欺騙消費者。（圖／翻攝自央視新聞）

報導也揭露銷售亂象，市面合金飾品常刻「999」、「S925」等貴金屬印記，或出示所謂檢測證書混淆視聽，甚至打出「沙金」、「鍍18K金」、「洗澡洗手不掉色」話術拉抬噱頭。專家提醒，鍍層經配戴磨損後易露出含鎳鎘的基材，增加過敏與健康風險。

▲▼多家批發商飾品檢驗不合格。（圖／翻攝自央視新聞）

醫師建議，有過敏體質或曾出現皮膚不適者，儘量選擇可靠來源與明確材質的貴金屬飾品，初次配戴先短時測試，皮膚破損潮溼運動流汗時，避免長時間接觸，出現紅腫搔癢刺痛應盡速就醫，切勿盲信低價與「平替」宣稱。

專家也提醒消費者，真正安全的貴金屬飾品通常具備更高成本，不會以極低價格出售。購買時可留意是否附帶正規票據、材質標識是否完整，並觀察飾品是否容易掉色、味道刺鼻或質地過於輕薄，若佩戴後短時間內出現紅腫、刺癢或滲液等狀況，應立即停止使用並就醫，以免延誤造成更嚴重皮膚傷害。