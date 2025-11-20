從默默無名到素色寢具龍頭　AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

消費中心／台北報導

在百花齊放的寢具市場中，AnD House安庭家居以單一顏色的素色寢具獨樹一幟。一個想要讓人回到家就能安心、放鬆的念頭，開啟創辦人成立品牌的契機。透過蝦皮購物， AnD House安庭家居從默默無名到獲得消費者認同與喜愛，甚至擁有客戶最深的信賴，穩坐素色寢具首選品牌。

AnD House安庭家居由家的意義出發

談到AnD House安庭家居的創立，品牌受訪者Anita分享：「創辦人投入寢具產業並不是先看到市場，而是先看到家對人的重要。」在基隆長大的創辦人，童年印象是等著父親的船舶進港、停泊就能感到安心，那讓他體會到家真正的意義。出社會工作後，他發現每回到家躺下的那一刻，是一天裡需要被溫柔接住的時候。但坊間的寢具，無論配色、材質或觸感，都讓他覺得與真正放鬆的家有一點距離。於是他開始著手創辦AnD House安庭家居，想透過品牌傳遞家的溫暖、舒適、被接住的感覺。

▲AnD House以單一色系設計打造舒適、溫柔的居家氛圍。

微小真實的回饋讓AnD House安庭家居堅持不懈

Anita也分享：「AnD House裡的『and』代表連結，我們想做的，是陪著大家，把生活一點一點串成屬於自己的樣子。而『house』是這些連結最後回到的地方。為了打造最能坦然做自己的生活環境，我們選擇以素色去表達安靜、溫柔的存在，讓生活有呼吸、有留白。」創業初期為了選布、搞懂布料、打樣、客服、出貨、財務、拍照行銷等，十八般武藝都是品牌創辦人自己去摸索、去學習。有時供應端出了狀況，或是面對預期和現實有落差時，創辦人也不免會自我懷疑，「我做的事情，真的會有人懂嗎？」每當遇到困境或陷入低谷時，客人一些微小但很真實的回應又會讓他重燃希望與力量。

▲從布料挑選到出貨，AnD House安庭家居堅持每個細節都親力親為。

遇見蝦皮，讓AnD House安庭家居被更多人看見；運用蝦皮聊聊，與消費者聊出信任感

觀察到蝦皮可以拉近品牌與人之間的距離，與AnD House安庭家居的品牌理念不謀而合。創辦人在2017年正式將AnD House安庭家居加入蝦皮，開啟線上銷售渠道。Anita表示：「蝦皮提供的不是冷冰冰的上架模式，而是一個能夠透過『聊聊』與消費者溝通的場域。我們發現蝦皮的『聊聊』功能很重要，因為寢具這種商品需要高度的信任感。消費者願意聊、願意問，我們就有機會把品牌的溫度傳遞出去，讓對方感受到我們是真的關心他睡得好不好、家裡適合什麼顏色的床單。」

她進一步指出：「AnD House安庭家居做的是寢具，觸感、色彩、生活感都很真實、很日常。要讓消費者願意把『床』交給我們，不單是靠廣告，而是靠信任與陪伴。透過第一線回覆、傾聽消費者的聲音，讓品牌不只是推商品，而是在被看見、被理解。」

由於觸感是消費者購買寢具很重要的關鍵因素，也是線上銷售最大的挑戰。為了讓消費者感受到寢具的觸感，AnD House安庭家居透過影片把「手的感覺」轉換成「看的感覺」，用光線去呈現天絲的柔滑；用揉捏後布料的垂墜效果去展示布料的回彈度。使消費者可以透過影像去瞭解、去理解材質的溫度與呼吸感。Anita也分享：「蝦皮直播讓這樣的觸感傳遞方式有了更直接的溝通。」透過直播，他們不只是在賣東西，而是真實地能讓消費者看到怎麼摸、怎麼搭、怎麼睡。AnD House安庭家居也觀察到，大多數進到蝦皮購物的人都帶著購物需求，有時因外界因素購物流程遭到打斷，Meta協作廣告可以將還在思考的消費者帶回蝦皮站內，回到他停下來的那個節點，讓他們有機會再次和消費者溝通，進而促成訂單。另外，加價購、蝦皮聯盟行銷也是AnD House安庭家居喜歡的功能機制。當消費者已經做出「我願意信任你」的第一個選擇時，此時推薦的相關產品，其實是一種貼心的引導，補足了消費流程中「被中斷的理解」與「被延伸的選擇」。

免運讓距離縮短 讓信任有機會開始

原對免運沒有太多期待的AnD House安庭家居，卻因為免運活動訂單翻倍成長，這讓品牌深思免運的效益並分析道：「免運不是優惠，而是降低了消費者猶豫的門檻。」免運優惠讓消費者有鬆口氣可以先試試看的心態，尤其是針對寢具這種需要用過才知道的商品。過去有消費者將商品放進購物車三天，沒有刪也沒有換，就是等著免運。外界以為蝦皮購物是一個以低客單價為主的平台，但AnD House安庭家居的數據卻顯示，加入平台的免運計畫後，消費者的購買行為變得更積極、更有行動的理由。許多消費者會等到免運時再下單，即使他們購買的金額早已達免運門檻。

此外，他們更觀察到免運計畫帶來整個消費路徑的改變。過去許多消費者抱持「想買但不想付運費」的心態，免運成為促使他們行動的關鍵契機。Anita 說：「蝦皮幫我們做的，是縮短那個距離。很多人其實想買，但需要一個『理由』；而免運，就成了那個理由。」在 AnD House 的銷售數據中可以看到，免運帶來的並不是價格戰，而是一個「讓信任開始的契機。」消費者因為免運而願意「先試試看」，而當他們實際體驗到商品品質後，回購自然隨之增加。免運對品牌是開始，是一段從嘗試到信任、從猶豫到行動的旅程。

蝦皮購物在台深耕十年，一直以來不僅提供給消費者最便捷、安心的購物環境，更提供中小企業品牌一個展開版圖的重要舞台。回顧過往，從免運、直播、蝦皮商城到品牌旗艦館，再到聊聊客服等即時互動工具，平台每一次機制優化、每一項創新服務，都是為了讓品牌被看見、被理解，並進一步強化與消費者的黏著度。正因這些真實互動所累積的信任，品牌得以讓名聲逐步擴散、回購率持續提升。Anita總結：「蝦皮對我們來說不只是行銷管道，更是讓品牌價值被理解的舞台。免運縮短了購買距離，平台讓信任得以建立。這樣的互動，不僅改變了銷售成果，也重塑了我們與消費者之間的連結。」

