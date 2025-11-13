　
恐怖藥物過敏她全身長水泡險死　就醫才知免疫系統「整組壞了」

▲恐怖藥物過敏！她全身長水泡險死　就醫才知免疫系統「整組壞了」。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總最新研究發現，因藥物引發的罕見重症「史帝文強生症候群（SJS）」與「毒性表皮溶解症（TEN）」，並非單純的短期過敏。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華／台中報導

一場嚴重的藥物過敏，竟可能是長期免疫系統風暴的開端。台中榮總最新研究發現，因藥物引發的罕見重症「史帝文強生症候群（SJS）」與「毒性表皮溶解症（TEN）」，並非單純的短期過敏，患者在康復後，罹患紅斑性狼瘡、乾燥症等自體免疫疾病的風險，竟比一般人高出5.6倍。這項全球首創的大數據研究，已刊登於國際頂尖期刊《Allergy》。

台中榮總表示，史帝文強生症候群（SJS）與毒性表皮溶解症（TEN）是因特定藥物如抗生素、止痛藥等引起的嚴重皮膚不良反應，患者全身會出現大面積紅疹、水泡甚至表皮剝落，死亡率分別高達30%與近50%，病程極為凶險。

▲恐怖藥物過敏！她全身長水泡險死　就醫才知免疫系統「整組壞了」。（圖／台中榮總提供）

▲江小姐藥物過敏引發SJS，出院後她開始出現眼乾、口乾與全身疼痛等症狀，最終確診為乾燥症，雙眼淚液分泌功能幾乎喪失。（圖／台中榮總提供）

50歲的江小姐在17年前因服用抗生素引發SJS，全身皮膚潰爛，住院一週才從鬼門關前救回。然而，出院後她開始出現眼乾、口乾與全身疼痛等症狀，最終確診為乾燥症，雙眼淚液分泌功能幾乎喪失，至今仍在長期追蹤治療。

台中榮總過敏免疫風濕科團隊利用台灣健保資料庫分析近20年、超過38萬名病患資料，證實了SJS/TEN與自體免疫疾病的強烈關聯。研究顯示，患者康復後罹患紅斑性狼瘡的機率暴增14.8倍，乾燥症風險也增加5.3倍。最驚人的是，在發病後第一年內，罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升超過180倍。

▲臺中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文解釋，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，早發現、早治療，減少後續傷害。（圖／台中榮總提供）

研究主持人、台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳韻文指出，這兩種疾病與自體免疫疾病有共同的致病機轉，包括T細胞異常活化與特定基因，導致免疫系統在急性期後持續失調，轉而攻擊自身器官。她提醒，曾罹患SJS/TEN的病患，若康復後持續出現「乾（口、眼）、痛（關節）、累（疲倦）」等非特異性症狀，應立即就醫並告知病史，建議進行抗核抗體（ANA）等免疫檢查，以利早期診斷。

慢性蕁麻疹不只皮膚症狀！她發作三度送急診

慢性蕁麻疹不只皮膚症狀！她發作三度送急診

蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗。然而蕁麻疹不單純只有皮膚症狀，一名56歲女性，就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致喉嚨腫脹、呼吸困難，三度被緊急送急診。醫師指出，許多患者會認為「慢性自發性蕁麻疹只是過敏，避免攝取容易過敏的食物就好」，其實這是免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病，，千萬不能消極治療。

護理師「殺10病人」減輕工作量　判關到死

護理師「殺10病人」減輕工作量　判關到死

陸研究破解140年難題 「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

陸研究破解140年難題 「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

換季肌膚粗糙難上妝解決方案！

換季肌膚粗糙難上妝解決方案！

轉移性荷爾蒙陽性乳癌Trop-2 ADC藥物納健保

轉移性荷爾蒙陽性乳癌Trop-2 ADC藥物納健保

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

