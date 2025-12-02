　
國際

「450公斤蝸牛」一夜被偷光！　法養殖場300多萬心血沒了

▲▼「450公斤蝸牛」一夜被偷光！法養殖場失竊　300萬心血沒了。（圖／翻攝臉書L`Escargot Des Grands Crus）

▲法國馬恩省一間蝸牛養殖場失竊。（圖／翻攝臉書L`Escargot Des Grands Crus）

記者吳美依／綜合報導

法國馬恩省（Marne）一間蝸牛養殖場遭竊賊闖入，450公斤的蝸牛肉、相當於約9萬隻已處理好的蝸牛，竟在一夜之間全被偷走，損失金額高達10萬美元（約新台幣314萬元）。

《巴黎人報》等外媒報導，聖誕節旺季即將到來，蝸牛養殖場「L'Escargot Des Grands Crus」卻在11月23日深夜至24日凌晨發生大規模竊盜案，圍籬與感應器遭破壞，門鎖也被撬開，不論是新鮮或冷凍蝸牛肉，全都不翼而飛。

老闆多韋涅（Jean-Mathieu Dauvergne）經營這間養殖場已有25年，是米其林星級高檔餐廳的供應商。他表示，「偷走這麼多實在令人難以置信，這肯定是有組織的犯罪集團所為。」

多韋涅表示，每年約有2萬人能夠享用他們出產的蝸牛，「平時12月初是最忙碌的時期，現在所有庫存都被偷光了。這很令人震驚，對於整個團隊來說都是一大打擊。」

目前警方已展開調查，多韋涅報案之餘，也緊急向同業求助採購蝸牛，希望能在年底前補足庫存，滿足節慶需求，並在養殖場加裝監視設備，防範再次遭竊。

法國每年消費1.43萬噸蝸牛，不過其中95%仰賴進口。大規模蝸牛竊案在法國極為罕見，上次類似案件發生在2024年12月的上薩瓦省（Haute-Savoie），當時約2500隻調理蝸牛遭竊。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

