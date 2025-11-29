　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓男吃公司「22元零食」被告竊盜！判罰千元上訴　獲判無罪

▲▼ 巧克力派。（示意圖／VCG）

▲南韓一名司機吃公司冰箱22元零食被提告竊盜，如今獲判無罪。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓一名男子2024年從公司冰箱拿走總價值約1050韓元（約新台幣22元）的巧克力派及另款點心，結果被公司提告，遭罰5萬韓元（約新台幣1069元）。男子事後提出上訴，歷經近2年法律攻防，全州地方法院上訴庭改判無罪。

法新社報導，事件起因於這名外包司機從辦公室冰箱取用一塊巧克力派和另款點心，後來遭物流公司控告竊盜。檢方認定罪嫌輕微，原欲採簡易判決處理，但司機堅持無罪並要求正式審理，一審法院認定有罪，判處5萬韓元罰金，金額約是零食價格的50倍。

這名男子立刻提出上訴。到了28日，全州地方法院告訴法新社，此人獲判無罪。

報導指出，物流公司聲稱外包人員未經許可不得開冰箱。但上訴庭在最終判決提到，司機們實際上被告知可以吃辦公室的零食，夜班保全人員也會吃這些零食，39名外包人員也稱會從冰箱拿取零食食用，因此難以認定被告有竊盜意圖。

在判決宣布之後，被告律師說，司機因為肚子餓拿了巧克力派來吃，對於此事鬧上法庭感到羞愧，儘管訴訟過程跌宕起伏，「但我對這個結果非常感謝，我相信當事人也一樣」。

這起案件在南韓掀起輿論風波，勞工團體把這名司機比作法國經典小說《悲慘世界》中為了餵飽手足而偷麵包的尚萬強（Jean Valjean）。

