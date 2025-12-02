他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

▲紐西蘭一名男子在珠寶店生吞項鍊。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭奧克蘭（Auckland）發生離譜案件，一名32歲男子在珠寶店逛到一半，竟突然拿起一條價值3萬3585紐元（約新台幣60萬元）的項鍊，並且一口吞下肚。警方目前已將嫌犯逮捕，但坦言珠寶迄今仍未尋獲。

1news、《衛報》等外媒報導，11月29日下午3時30分左右，警方接獲帕特里奇珠寶店（Partridge Jewellers）報案，稱一名男子「拿起項鍊之後直接吞下肚」，他們趕抵現場後，立即將嫌犯上銬。

根據法庭文件，這件珠寶是法貝熱（Fabergé）與英國經典電影007系列合作的「章魚女郎彩蛋驚喜項鍊」（Octopussy Egg Surprise Locket），採用18K黃金製作，飾有綠色的機刻雕花（Guilloché）琺瑯，鑲嵌60顆白鑽和15顆藍寶石，還有一隻鑲著2顆黑鑽石眼睛的微型18K金章魚。

▲法貝熱與007系列電影合作的「章魚女郎彩蛋驚喜項鍊」。（圖／翻攝法貝熱）

法貝熱因為製作俄羅斯末代王室的彩蛋聞名全球，是世界頂級珠寶品牌之一。而該珠寶的造型則是向1983年007電影《章魚女郎》致敬。

除了竊盜珠寶外，該男子還被指控11月12日在同間珠寶店偷竊iPad，隔日又在私人住宅偷取價值100紐元（約新台幣1800元）的貓砂及跳蚤藥等用品。他如今面臨竊盜罪指控，被法官下令還押候審，預定12月8日再次出庭。