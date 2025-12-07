夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主！目擊女嚇壞

▲警方獲報展開追捕，在國豐路三段逮獲汪男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區昨天（6日）發生驚悚竊車案，1名汪姓男子途經三豐路二段某超商，見超商外有1輛停放且未熄火的轎車，竟直接將車開走，張姓車主見狀趕緊跳進車內欲阻止，但汪男不顧張男安危，倒車過程中直接將張甩下車，造成車主手肘擦挫傷，1名女子目擊這一幕，嚇得心驚膽顫。警方獲報循線展開追捕，成功在路上將其攔停，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

據查，張姓夫婦昨天下午3時許，將車輛停放在三豐路二段1間超商外，2人未將車熄火便一起進入超商購物；汪男（55歲）騎車經過時，疑因機車沒油，見張男車輛仍是發動狀態、車內卻沒人，逕自上車將車竊走。

張男發現車輛遭竊，快速上前衝進車內，但汪男加速倒車，把張男甩出車外；後方車輛的1名女子目擊過程，將行車記錄器PO網，她說，看到被竊車主在阻止竊嫌的同時，被甩出車道，還好她即時躲開，不然下一秒不敢想會發生什麼事，現在還是心有餘悸。

警方指出，本案在昨天下午3時27分獲報，稱車子遭不明人士開走，警方立即啟動攔截圍捕機制，於3時50分，在豐原區國豐路三段發現失竊車輛，立即將其攔停，當場查獲犯嫌汪姓男子。

據悉，汪男是南部人，現居在新竹，無業，昨天原欲騎車返回南部老家，疑因機車沒油，經過超商時發現有車沒熄火，遂臨時起意偷車。全案經警詢後，依涉嫌竊盜罪，將汪移送台中地檢署偵辦。