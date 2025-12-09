　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小橘書16講！　內政部合作縣市宮廟辦「全民安全指引宣講會」　

▲▼內政部於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會。（圖／內政部提供）

▲內政部於基隆慶安宮舉辦首場台灣全民安全指引宣講會。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

為推動全民防災觀念，內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「全民安全指引宣講會」，今（9日）於基隆慶安宮舉辦首場活動。內政部長劉世芳表示，宮廟向來是社區居民重要的聚會場域，具有深厚的在地連結，是民眾信賴與信仰的神聖所在，政府希望透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災與全民安全的觀念，同時也鼓勵全台宮廟共同推動防災士培訓，協助政府全面強化民防意識與社會韌性。

《台灣全民安全指引》提供重要的防災概念，遇到地震、海嘯發生時，第一時間要冷靜應對，民眾平時就要準備緊急避難包與家庭物資清單，包含緊急飲用水、巧克力、乾糧、醫療清潔品、必需藥品、個人證件等。

劉世芳說，《台灣全民安全指引》大概總共會發放970萬本，會透過民政系統協助發放，在基隆地區12月15日左右開始，先從非六都的16縣市開始發放。

劉世芳指出，《台灣全民安全指引》的宣講內容，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害的應處方式，12月起陸續先在非直轄市的16個在地宮廟合作舉辦宣講會，讓在地鄉親掌握正確的避難與應變方式。劉指出，遇到大災難時，不要聽信假訊息，民眾可聆聽警察廣播電台來獲取真實訊息。

內政部強調，台灣位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，政府強化全民應變能力刻不容緩，希望透過宮廟的重要社區平台，運用其宗教的號召力與公信力，將防災避難知識普及到全台各個角落，整合民眾、社區與企業防災力量，公私協力，推動「人人是防災士」的願景，讓社會具備更完善的自救及互救能力，建構更堅韌、安全的台灣。

▲▼內政部於基隆慶安宮舉辦第1場臺灣全民安全指引宣講會。（圖／內政部提供）

▲內政部長劉世芳。（圖／內政部提供）

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

艋舺青山王祭登場　12/9-11暗訪時間路線曝光

台北市政府表示，為推動傳統廟會藝陣文化向國際接軌、型塑北市宮廟慶典特色並發揚民俗無形文化資產，推出「2025青山王祭」活動，結合艋舺青山宮暗訪遶境與獨具代表性的「紅壇文化」，於西門町捷運西門站6號出口真善美廣場，規劃「藝文紅壇展演區」，串連在地藝陣、音樂與街區場景，展現專屬台北的當代廟會美學。

關鍵字：

內政部小橘書宮廟全民安全指引

