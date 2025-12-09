　
政治

60官兵賣帳戶助詐團洗錢　趙少康批：都因民進黨忽視基層待遇

▲▼趙少康說明接受中評委證書相關 。（圖／記者黃克翔攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位士官兵，遭檢方偵辦涉賣帳戶供詐團當人頭帳戶使用，涉案人數恐逾60人。前中廣董事長趙少康對此痛批，連國軍都淪陷，民進黨真的上樑不正下樑歪，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通官兵，就是因為國軍薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，那如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都有可能被賣掉？這真的是不敢想像。

趙少康指出，比案件本身更嚴重的，是國軍長期被忽視的制度問題，薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？民進黨這幾年喊得最大聲的是「提升戰力」、「提高國防預算」，但基層官兵的待遇到底改善了多少？

趙少康表示，這會期在在野黨努力下，立法院三讀通過國軍加薪法案，但行政院卻在明年度總預算中完全沒有編列經費，這種行為不正是一種詐騙嗎？更諷刺的是，賴清德一邊喊要提升「國家防衛韌性」，準備砸1.25兆買武器，另一邊卻不肯改善真正站在第一線的官兵薪資與制度，武器買再多，沒有人願意留下來操作，又有什麼意義？

趙少康感嘆，現在民進黨政府的態度更是令人憤怒，只要不符合自己立場的法案，就像財劃法修正，行政院甚至想選擇不副署、不執行，把立法院三讀通過的法案當做不存在，從來沒看過一個政府如此傲慢。

趙少康說，面對民進黨這樣逃避、不願承擔責任的政府，到頭來受苦的永遠是一般老百姓，不但國軍士氣會持續低迷，整個國家的治理也只會越來越糟。

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

屢遭威脅仍被酸被害妄想　沈伯洋嘆：若是精神病為何中國要通緝？

屢遭威脅仍被酸被害妄想　沈伯洋嘆：若是精神病為何中國要通緝？

民進黨立委沈伯洋7日透露自己跟家人遭陌生男子騷擾，用強光照射並質問他「為什麼做網軍」等語。對此，沈伯洋8日還原過程表示，自己被裝針孔時，國民黨立委、側翼一直講是行車紀錄器，在國外發生事情時，他們就說精神有問題，到了今天甚至拍到過程，還說是被害妄想症，他們都知道他在面臨威脅，如果自己真是被害妄想、精神病，那中國通緝到底要幹嗎？這群人一直在洗支持者，讓支持者認為這個人有問題，最大的目的就是因為他一直以來在戳破中國的謊言。

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

盜刻印章、假收據騙補助　女社工詐113萬遭起訴

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

高雄議員參選人爆「婚外情ing」黑函

高雄議員參選人爆「婚外情ing」黑函

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

馬防部趙少康詐騙打詐民進黨

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

