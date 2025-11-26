槍枝工廠到詐團全抄掉　台南警三合一專案逮25人！不法金額2千萬

▲南警啟動「打詐、掃黑、肅槍」專案，全市同步查緝犯罪成果豐碩。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警方自11月10日至21日啟動「全國同步打詐、掃黑、肅槍」專案行動，短短11天火力全開，鎖定幫派組織、詐欺集團與地下改槍基地，全面掃蕩，成果亮眼。

警方指出，檢肅幫派治平對象4人、成員21人，查獲非制式槍枝14枝、模擬槍1枝，破獲改造槍械場所2處，更一舉偵破67件詐欺案、將459名犯嫌帶回，查扣土地3處、房屋1處、汽車9輛、現金1397萬元，以及價值54萬8921元的虛擬貨幣，總價值超過2147萬元。

刑大科偵隊接獲情資，發現以鄭姓男子為首的詐欺集團，假借 IG、Line 交友，再以「高報酬投資」誘騙被害人購買虛擬貨幣，隨後由成員將幣值轉走，手法一套又一套，害人慘賠。警方報請台南地檢署指揮偵辦，兵分多路前往南投、基隆等地執行搜索與拘提，共將鄭嫌等6人逮捕到案，並查扣土地2處、房屋1處及多部手機。

第三分局則追出一間藏身民宅的「槍械改造工廠」，以張姓男子為首，現場起獲霰彈槍1枝、手槍3枝、模擬槍1枝及大量改槍工具；第五分局同樣追查詐欺網絡，將江姓主嫌與共犯5人查緝到案，依違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

警察局長林國清表示，犯罪從不打烊，警方的責任也絕不中斷。南警將持續強化打詐能量、掃黑力度與肅槍查緝，守住市民生活的安全感。他也提醒，若民眾遇上可疑情況或疑似詐騙，務必立即撥打「110」或「165反詐騙專線」，及早通報、避免受害。