萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

▲木柵集應廟「保儀尊王」首次受邀參與艋舺青山王祭正日遶境，廟方特別啟用珍藏「虎頭」法器。（圖／木柵集應廟提供）



記者陳家祥／台北報導

2025年艋舺青山宮暗訪暨遶境活動將自今（9日）起連續3日登場。今年適逢艋舺青山王祭170週年，做為台灣最具代表性的宗教慶典之一，本屆規模較往年更為盛大，吸引多座廟宇共襄盛舉。其中，來自文山地區的木柵集應廟「保儀尊王」首次受邀參與正日遶境，象徵地方宗教文化記憶的再現與跨地域神祇聯盟的深化。

木柵集應廟此次動員超過700名陣頭成員，包含藝陣、鼓隊及儀式組等多元隊伍。廟方特別啟用珍藏「虎頭」法器，並將呈現尪公文化中極具震撼性的撞轎儀式，以莊嚴儀典展現保儀尊王護境驅邪的象徵力量，為青山王遶境增添亮點。相關展演也融入文山地區獨有的文化語彙，使本次正日遶境更具地域性與觀賞性。

木柵集應廟主委張敏男表示，受邀參與青山王祭對集應廟及文山地區信眾而言深具意義，「我們希望藉由整齊壯盛的陣頭編制，呈現地方傳統文化的深厚底蘊，也盼能在兩位神祇的庇佑下，共同守護台灣與民眾的平安」。

張敏男指出，集應廟系統多間廟宇均投入人力與資源，冀望在遶境中展現最具文化深度的藝陣面貌，並讓更多民眾理解民間信仰在地方社會中所承載的歷史情感與集體記憶。

青山王（靈安尊王）自清代以來即為艋舺重要守護神。相傳其初抵艋舺時，曾在暗訪中鎮壓作亂的「蟾蜍精」，使當地瘟疫止息，因而奠定青山王聖誕前暗訪與遶境的祛疫意涵。與此相映，保儀尊王（張巡）亦具驅疫護民之象徵，其信仰隨安溪移民於清代傳入北台灣，成為木柵及大文山地區張、林、高三姓的重要精神核心。

兩位神祇皆以「除瘟祛毒、護衛家園」為信仰核心。今年青山王祭170週年，青山王與保儀尊王於艋舺並列現身，被視為疫神傳統的歷史性重聚，也象徵後疫情時代台灣社會對共同守護土地與群體平安的深切期盼。