北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

北港朝天宮黑面三媽20日進入台南府城鬧區遶境，原規定全程「不辦理鑽轎」以維持隊伍進度，卻在中西區溫暖破例，來自台南西港的王媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被特地點名鑽轎，今(21日)王媽媽受訪眼眶含淚地說，從昨天到現在她一直都非常感動，「因為我覺得我們不是被放棄的那一群。」

▲朝天宮黑面三媽進入台南中西區遶境，破例讓王媽媽與兒子鑽轎。（圖／朝天宮攝影組提供）



據了解，7歲王小弟出生時因腦出血導致腦麻，行動與互動能力皆受限。王母為照顧兒子，放棄原本經營的超商，全職陪伴復健，夫妻倆每天從西港往返北區為孩子做復健治療，儘管孩子的狀況未見改善，王母仍不放棄任何可能帶來希望與力量的機會。

▲王媽媽感動表示很感恩能夠被媽祖看見。（圖／記者林東良翻攝）



「其實我覺得這是一個機緣！」王媽媽驚喜說道，18日晚上她知道媽祖正好駐駕在他們居住的西港區信安宮，但因為天氣轉冷，時間又晚，所以就沒有特地帶孩子過去，昨天去復健路上正好遇到媽祖鑾駕，但因為孩子要上課，也沒有特地去參拜，沒想到上課約1個小時結束後，正好趕上鑾駕經過。

當下王媽媽推著坐著輪椅的兒子在一旁參拜，從來沒想過要鑽轎腳，完全沒有料到廟方人員突然走過來說讓她跟孩子鑽轎腳，「從昨天一直到今天甚至下午，朋友他們也會轉傳一些影片給我，我一直一直都很感動，因為我覺得我們不是被放棄的那一群。」

提到兒子，王媽媽便忍不住流出眼淚，她表示也要感謝醫生能讓他們夫妻倆擁有這個孩子，「能有這樣的孩子也是我們的緣分」，強調現在這樣的孩子真的很多，也不被理解，「可以讓媽祖看到我們，讓大家對我們釋出善意，真的很感恩」。