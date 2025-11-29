花蓮搜救犬HERO通過MRT認證　獲國際搜救犬輪值資格

▲由領犬員王澤偉（右）帶領的搜救犬HERO、邱楷紘（左）帶領FANCY兩組參加評測，其中HERO順利通過MRT國家搜救犬救援能力認證並取得國際輪值資格。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣消防局搜救犬隊能力再提升！由領犬員王澤偉帶領的搜救犬 「HERO」 成功通過 MRT（Mission Readiness Test）國家搜救犬救援能力認證，正式具備投入國際搜救犬組織（IRO）之 國際人道救援任務輪值資格。此成果象徵花蓮縣搜救犬隊的訓練模式已完全與國際接軌，搜尋能力獲得高度肯定。

MRT 評測為目前搜救犬訓練中難度最高、最接近實際災害現場的測驗之一，內容包括瓦礫堆搜尋、高低差環境通過、多重氣味干擾判別、夜間或低可視度環境搜索、人犬協同作業等多面向項目，全面檢驗搜救犬與領犬員是否具備立即投入實戰的能力。

HERO 的訓練歷程艱辛漫長。自幼犬階段起，接受基礎服從、環境敏感度訓練，逐步進入不穩定地面、黑暗狹窄空間、倒塌建物模擬環境的高階課程。領犬員王澤偉與 HERO 長期在烈日、雨夜與瓦礫堆間反覆練習，只為在真正災害發生時，能以最快速度找出受困者。此次認證中，HERO 展現高度專注與工作意志，成功通過所有測試項目，獲得評審高度肯定。

▲領犬員王澤偉與 HERO 長期在烈日、雨夜與瓦礫堆間反覆練習，只為在真正災害發生時，能以最快速度找出受困者。

近年花蓮屢受重大災害衝擊，包含 0403 花蓮強震、0923 光復馬太鞍洪災，前線救災挑戰艱鉅。在這些任務中，搜救犬於危險狹窄環境搜尋生命跡象，是災害現場不可或缺的重要戰力。HERO能力的提升將進一步強化本縣在面對地震、崩塌、洪災等複合型災害時的搜救反應能力。

花蓮縣消防局表示，本次MRT測驗由領犬員王澤偉及搜救犬HERO、邱楷紘及搜救犬FANCY，2位領犬員參加評測，其中HERO 順利通過 MRT 認證並取得國際輪值資格，不僅是領犬員與搜救犬長期努力的成果，更代表花蓮縣整體救災能量再度升級，在氣候日漸極端的侵襲下，以最堅實的專業守護花蓮鄉親



