地方 地方焦點

台灣好行－跑水求財線邁入第三年　叁山處推搭好行優惠及特色禮抽獎

▲台灣好行「跑水求財線」邁入第三年。（圖／資料照片，竹山鎮公所提供）

▲台灣好行「跑水求財線」上路邁入第三年。（圖／資料照片，竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

參山國家風景區管理處推動「台灣好行－跑水求財線」邁入第三年，今年加碼推出「搭好行享優惠」及「特色豪禮抽獎」雙重活動，讓旅客在享受便利運輸與在地文化之餘，還能帶回豐富好禮，提升節慶旅遊與低碳交通的吸引力。

參山處表示，跑水求財線串聯彰化二水跑水節、紫南宮求發財金等在地特色，開通以來旅客搭乘人數逐年成長，已成中台灣節慶觀光的重要路線；本次活動凡憑活動集章卡於沿線合作店家消費滿100元，即可獲得集章乙枚，集滿2點即可投入抽獎，摸彩箱分別設置於高鐵彰化站旅服中心及員林客運竹山站，獎項包含田中文旅住宿券、在地餐飲兌換券及特色DIY 體驗券等，鼓勵旅客透過「消費集點」支持地方商家，共同帶動城鄉旅遊經濟。

▲搭乘跑水求財線可享合作店家消費優惠，再加碼集點抽好禮。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲搭乘跑水求財線可享合作店家消費優惠，再加碼集點抽好禮。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

另旅客搭乘跑水求財線後，完成乘客滿意度問卷即可獲得扭蛋一次，獎品包括「跑水款」與「求財款」喔熊組長造型公仔、小禮物套票以及特製悠遊卡等；扭蛋機設於高鐵彰化站旅服中心及員林客運竹山站，限量發送、送完為止。

▲摸彩箱及扭蛋機設置於高鐵彰化旅服中心、員客竹山站。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲摸彩箱及扭蛋機設置於高鐵彰化旅服中心、員客竹山站。

參山處補充，今年同步推出兩款旅遊套票，最低150元即可享有超過600元的體驗內容，涵蓋美食、購物與交通接駁，適用一日遊及多日遊規劃，讓旅客以更低成本、輕鬆深度探索地方文化；目前持電子票證搭乘跑水求財線更享半價優惠（至12月31日止），民眾可把握優惠時程，選擇低碳交通、體驗多元旅遊。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

