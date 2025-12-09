　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

▲▼ 泰軍發動空襲之後，柬埔寨境內一處地點冒煙。（圖／路透）

▲泰軍發動空襲之後，柬埔寨境內一處地點冒煙。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

柬泰邊境衝突持續升溫。柬埔寨國防部連續兩日發布通報，指控泰國軍方不僅動用重炮、戰機與無人機跨境攻擊，甚至施放「毒煙彈」，其中卜迭棉芷省兩名平民在公路上遭泰軍炮彈擊中、當場身亡。柬方痛批泰軍行動極其惡劣，嚴重侵犯領土與主權。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達（Maly Socheata）8日強烈譴責，泰軍在新一輪攻勢中竟對柬方部隊投放毒煙彈，武器種類與攻擊強度前所未見。

她指出，泰軍此次出動機槍、60毫米與80毫米迫擊炮、155毫米重炮、坦克、F-16戰機、AT-6攻擊機及投彈無人機，火力遠超過以往交火規模。

根據柬方公布的時間線，衝突自7日午後2時15分起爆發。泰軍首先在柏威夏省君克汕縣普隆塔姆地區開火，今（9）日凌晨仍持續在安塞等地密集攻擊；下午更擴大至卜迭棉芷、馬德望多區，包括烏祖縣、特莫波縣與三坡龍縣。

▲▼ 柬埔寨前線監視器畫面顯示，泰軍裝甲車越境逼近柬埔寨村莊，武裝人員在民宅附近活動。。（圖／翻攝自柬中時報）

▲柬埔寨前線監視器畫面顯示，泰軍裝甲車越境逼近柬埔寨村莊，武裝人員在民宅附近活動。（圖／翻攝自柬中時報）

其中最嚴重的傷亡發生在卜迭棉芷省。柬埔寨國防部證實，9日凌晨0時59分，一枚泰軍炮彈落在56號公路附近，造成兩名柬埔寨平民當場喪命。

另一份通報則指出，今日凌晨4時58分至5時25分，泰軍大型無人機侵入菩薩省韋文縣莫達（Thmor Da）一帶，對Phnom Trangel區域進行偵查後施放毒煙彈；隨後在5時30分至6時10分間再以105毫米火炮轟擊O Phluk Damrei地區，攻擊行動至今仍未停止。

柬方痛斥，泰軍在7日至8日期間連續違反停火協議與10月26日和平協議，公然破壞由美國總統川普與馬來西亞首相安華促成的和平進程，行徑違反國際法與聯合國憲章精神。國防部呼籲國際社會明確譴責，並要求泰國立即撤回越境部隊、停止一切敵對行動。

儘管屢遭攻擊，柬埔寨再度重申將以和平方式處理爭端，但強調軍方已全面備戰，絕不允許任何國家以武力侵犯柬埔寨領土與人民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
60人外2投手變搶手！　統一獅成功續留
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

7.6震後不到半小時！　高市早苗「火速坐鎮指揮」被讚：很難不愛她

日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲律賓：全面禁豬肉進口、撤銷既有許可

地震狂搖！台灣客「死守電視」影片爆紅　日網大讚：太貼心

日本首次發布「餘震注意報」！青森災情曝光　核設施均無異常

日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

7.6震後不到半小時！　高市早苗「火速坐鎮指揮」被讚：很難不愛她

日本青森外海深夜7.6強震　福島核電廠「緊急暫停」核廢水排放

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲律賓：全面禁豬肉進口、撤銷既有許可

地震狂搖！台灣客「死守電視」影片爆紅　日網大讚：太貼心

日本首次發布「餘震注意報」！青森災情曝光　核設施均無異常

日媒曝「日中防衛熱線」形同虛設！　北京根本沒接電話

月經不適個案大增！30多歲女工程師痛到得用藥　醫揭生活4關鍵

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

即／日本青森外海強震上修規模7.6

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

快訊／又震　日青森縣外海規模5.1地震

更多熱門

相關新聞

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

台灣「非洲豬瘟」被點名　菲暫停豬肉進口

菲律賓政府8日宣布，因應台灣與西班牙境內接連爆發非洲豬瘟疫情，即刻啟動緊急防疫措施，全面暫停自兩地輸入活豬及相關製品，並撤銷所有既有進口許可證。

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

日中「防衛熱線」形同虛設　北京根本沒接

川普停火協議瀕破裂　泰柬邊境互轟釀5死

川普停火協議瀕破裂　泰柬邊境互轟釀5死

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

泰軍砲擊柬埔寨小學　柬377校緊急停課

泰軍砲擊柬埔寨小學　柬377校緊急停課

關鍵字：

柬埔寨泰國軍武國際軍武東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面