柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

▲泰軍發動空襲之後，柬埔寨境內一處地點冒煙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

柬泰邊境衝突持續升溫。柬埔寨國防部連續兩日發布通報，指控泰國軍方不僅動用重炮、戰機與無人機跨境攻擊，甚至施放「毒煙彈」，其中卜迭棉芷省兩名平民在公路上遭泰軍炮彈擊中、當場身亡。柬方痛批泰軍行動極其惡劣，嚴重侵犯領土與主權。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達（Maly Socheata）8日強烈譴責，泰軍在新一輪攻勢中竟對柬方部隊投放毒煙彈，武器種類與攻擊強度前所未見。

她指出，泰軍此次出動機槍、60毫米與80毫米迫擊炮、155毫米重炮、坦克、F-16戰機、AT-6攻擊機及投彈無人機，火力遠超過以往交火規模。

根據柬方公布的時間線，衝突自7日午後2時15分起爆發。泰軍首先在柏威夏省君克汕縣普隆塔姆地區開火，今（9）日凌晨仍持續在安塞等地密集攻擊；下午更擴大至卜迭棉芷、馬德望多區，包括烏祖縣、特莫波縣與三坡龍縣。

▲柬埔寨前線監視器畫面顯示，泰軍裝甲車越境逼近柬埔寨村莊，武裝人員在民宅附近活動。（圖／翻攝自柬中時報）



其中最嚴重的傷亡發生在卜迭棉芷省。柬埔寨國防部證實，9日凌晨0時59分，一枚泰軍炮彈落在56號公路附近，造成兩名柬埔寨平民當場喪命。

另一份通報則指出，今日凌晨4時58分至5時25分，泰軍大型無人機侵入菩薩省韋文縣莫達（Thmor Da）一帶，對Phnom Trangel區域進行偵查後施放毒煙彈；隨後在5時30分至6時10分間再以105毫米火炮轟擊O Phluk Damrei地區，攻擊行動至今仍未停止。

柬方痛斥，泰軍在7日至8日期間連續違反停火協議與10月26日和平協議，公然破壞由美國總統川普與馬來西亞首相安華促成的和平進程，行徑違反國際法與聯合國憲章精神。國防部呼籲國際社會明確譴責，並要求泰國立即撤回越境部隊、停止一切敵對行動。

儘管屢遭攻擊，柬埔寨再度重申將以和平方式處理爭端，但強調軍方已全面備戰，絕不允許任何國家以武力侵犯柬埔寨領土與人民安全。