日本首次發布「餘震注意報」！青森災情曝光　核設施均無異常

記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣8日深夜發生最大震度6強強震，地震規模達7.6，引發多處建物受損、傷者陸續送醫。氣象廳短暫發布海嘯警報後在9日凌晨改為海嘯注意報，並首次發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，提醒未來一週恐仍有大規模地震風險。

根據《青森放送》報導，消防單位統計，目前至少有11人因掉落物、跌倒或避難時受傷，包括八戶市、東北町、三澤市等多地都傳出民眾被家具砸中或摔倒受傷。

▲日本首次發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」。（圖／路透）



八戶市一間飯店有民眾跌倒、東北町國道出現塌陷導致車輛墜落、青森市甚至出現暖爐倒下釀住宅火警，傷者多為輕傷。

建物方面，有多間商場、旅館與公共設施出現外牆剝落或天花板掉落情形。八戶市的購物中心Lapia入口牆面崩裂，陸奧市飯店看板落下砸傷車輛，七戶町部分地區也因管線受損而停水，影響逾459戶。

交通受到大幅衝擊。東北新幹線盛岡—新青森段9日自始發起全面停駛，在來線多條路線包括津輕線、大湊線、五能線等停駛或延誤，八戶線則全天停駛，重啟時間未定。

青森縣也陸續通報校舍受損，部分高中出現下沉、連通廊道損壞及燈具掉落等情況。縣政府已宣布三八地區多所縣立學校9日停課，其餘學校則依災損情況由校方自行決定。

厚生勞動大臣上野賢一郎指出，截至9日清晨5時，縣內已有4家醫療機構受地震影響出現供電與供水異常，其中八戶市一家醫療院所停電、另一處停水，其餘兩家則因水管破裂造成漏水。上野強調，政府將持續掌握災害狀況並投入必要支援。

值得注意的是，東北電力東通核電廠、陸奧中間儲存設施及六所村核燃料循環設施均未發現異常，縣內12個市町村已適用《災害救助法》，知事宮下宗一郎也呼籲民眾在海嘯注意報解除前，務必持續留在避難所。