日本政府示警1周內防強震　氣象署：台灣要留意海嘯威脅

▲日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.6地震。（圖／日本氣象廳）



記者周湘芸／台北報導

日本青森外海8日晚間發生規模7以上強震，日本氣象廳針對從北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一周可能再次發生強震。我國中央氣象署表示，若日本發生強震，台灣在震度上不會受影響，但要留意海嘯威脅，尤其宜蘭要特別注意。

日本青森縣東方外海8日晚間發生較大規模強震，青森縣三八上北地區震度6強，東北及北海道地區民眾均有感。日本氣象廳首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」， 該區域由日本海溝與千島海溝相連，推估最大可能發生規模9地震。

我國氣象署地震測報中心主任吳健富表示，因震度會隨著距離衰減，若日本因日本海溝、千島海溝發生較大規模地震，台灣在震度上不會有影響，但其引發的海嘯可能有堆高效果，尤其宜蘭沖積扇地形容易讓海嘯堆高，要特別留意。

吳健富指出，由於日本海溝、千島海溝或及南海海槽排列方向剛好與台灣平行，若發生海嘯，對台灣影響不會太大，但若發生規模9的強震，可能還是會有40公分的海嘯波。

過去日本政府也不斷上修南海海槽未來30年發生規模8.5地震的機率，吳健富指出，昨天日本青森外海的地震鄰近的千島海溝主要為太平洋板塊及北美洲板塊碰撞所致，而南海海槽主因菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞所致，兩者成因不同，不會相互影響。