　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮地震天王星大樓壓死女老師　「鋼筋強度僅70％」惡建商起訴

▲▼花蓮天王星大樓。（圖／地方中心翻攝）

▲天王星大樓因花蓮強震傾塌，建商有多項缺失遭檢方起訴。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／花蓮報導

去年4月3號花蓮近海發生7.2強震，造成天王星大樓傾斜坍塌，1名康姓女老師慘被壓死，上百住戶無家可歸。花蓮地檢署查出，陳姓建商、謝姓經理、曹姓建築師和陳姓土木技師都有嚴重疏失，不過謝、陳姓土木技師已過世，曹則另行通緝中，檢方認為陳姓建商推諉過錯，犯後不見悔意，依犯過失致死罪嫌將他起訴，請法官從重量刑。

起訴書指出，建設公司負責人陳男、經理謝男於1984年間在花蓮市北濱段興建「天王星大樓」，共地下1層、地上9層，並依法委由曹姓建築師簽證擔任天王星大樓建案的設計人和監造人，再委託陳姓土木技師進行結構計算，並出具結構計算書，由曹在該結構計算書上簽證。

然而，陳姓土木技師在結構計算及設計出現缺失，造成一樓樑、柱配筋不足，曹也未注意而簽證，再加上陳姓負責人沒有確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，也沒確實到場勘驗查核施工狀況，導致建築物鋼筋強度僅能發揮70％，降低結構強度和耐震度，在2024年4月3日7時58分的7.2強震中，1樓柱先被震壞，又經13分後建物直接向南傾斜倒塌，一名康姓女老師因而在大樓1樓被土石壓死。

▲▼花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

▲康姓女老師回家尋找愛貓，於1樓不幸被壓身亡。（資料照／記者湯興漢攝）

檢方指出，經理謝男、土木技師陳男都已過世，處不起訴處分，曹姓建築師未到案已被通緝，檢方認定陳姓建商輕忽、怠慢管理公司建築業務，施工時將把關建物安全的機制架空，導致建物有施工上重大瑕疵，釀成被害人死亡、數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，把責任推給已過世的謝男等人，毫無悔意，除依過失致死罪將他起訴外，並請求法官從重量刑。

▲▼花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

▲屋齡不到40年的天王星大樓不堪強震嚴重傾斜，疑為人為疏失，花檢與技師當時抵達現場採證。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼花蓮天王星大樓在一夜拆除作業後，頂樓上方突起部分已明顯降低不少。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
60人外2投手變搶手！　統一獅成功續留
小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

嘉義遊覽車路口擦撞農耕車！2人受傷　疑轉彎視線死角釀禍

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

驚險！台南轎車左轉失控撞庇護島翻覆　駕駛左膝受傷送醫

就愛人妻！小王車震被抓包　交往7個月代價30萬

鄰近航空站！花蓮大理石厰深夜大火　200坪廠房燒毀

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

6車手超狠！假投資App騙新竹貴婦1500萬　沒錢賠償全被判刑

嘉義遊覽車路口擦撞農耕車！2人受傷　疑轉彎視線死角釀禍

高雄連兩起亂餵流浪動物、野鴿引鼠患　70歲嬤遭開罰1200元

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

驚險！台南轎車左轉失控撞庇護島翻覆　駕駛左膝受傷送醫

就愛人妻！小王車震被抓包　交往7個月代價30萬

鄰近航空站！花蓮大理石厰深夜大火　200坪廠房燒毀

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

月經不適個案大增！30多歲女工程師痛到得用藥　醫揭生活4關鍵

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

青森地震竟先扶電視！她笑喊「台灣人反射動作」：還會捧火鍋逃命

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

60人外變搶手！林原裕、楊孟沅成多隊補強目標　統一獅均已續留

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

女兒向父要錢被拒　狂打1377通電話

特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬：肇事男一句道歉都沒

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

天王星大樓壓死女老師　建商起訴

更多熱門

相關新聞

老翁闖紅燈「10秒連3撞」　老伴攔不住嚇傻

老翁闖紅燈「10秒連3撞」　老伴攔不住嚇傻

89歲陳姓老翁3月12日要跟妻子去醫院看診時，違規闖越馬路，遭許姓男子騎車撞倒，之後又被潘姓、林姓騎士接連輾過，全程不到10秒鐘，妻子在旁邊目擊嚇傻，老翁最後送醫不治，台北地檢署根據路口監視器等證據，依過失致死、過失傷害等罪起訴許男、林男，潘男因與家屬達成和解，獲緩起訴並繳庫3萬元。

女大生載妹遇死劫同校女同學、貨車司機遭起訴

女大生載妹遇死劫同校女同學、貨車司機遭起訴

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

關鍵字：

花蓮強震天王星大樓建商起訴過失致死結構缺失

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面