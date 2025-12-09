花蓮地震天王星大樓壓死女老師　「鋼筋強度僅70％」惡建商起訴

▲天王星大樓因花蓮強震傾塌，建商有多項缺失遭檢方起訴。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／花蓮報導

去年4月3號花蓮近海發生7.2強震，造成天王星大樓傾斜坍塌，1名康姓女老師慘被壓死，上百住戶無家可歸。花蓮地檢署查出，陳姓建商、謝姓經理、曹姓建築師和陳姓土木技師都有嚴重疏失，不過謝、陳姓土木技師已過世，曹則另行通緝中，檢方認為陳姓建商推諉過錯，犯後不見悔意，依犯過失致死罪嫌將他起訴，請法官從重量刑。

起訴書指出，建設公司負責人陳男、經理謝男於1984年間在花蓮市北濱段興建「天王星大樓」，共地下1層、地上9層，並依法委由曹姓建築師簽證擔任天王星大樓建案的設計人和監造人，再委託陳姓土木技師進行結構計算，並出具結構計算書，由曹在該結構計算書上簽證。

然而，陳姓土木技師在結構計算及設計出現缺失，造成一樓樑、柱配筋不足，曹也未注意而簽證，再加上陳姓負責人沒有確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，也沒確實到場勘驗查核施工狀況，導致建築物鋼筋強度僅能發揮70％，降低結構強度和耐震度，在2024年4月3日7時58分的7.2強震中，1樓柱先被震壞，又經13分後建物直接向南傾斜倒塌，一名康姓女老師因而在大樓1樓被土石壓死。

▲康姓女老師回家尋找愛貓，於1樓不幸被壓身亡。（資料照／記者湯興漢攝）

檢方指出，經理謝男、土木技師陳男都已過世，處不起訴處分，曹姓建築師未到案已被通緝，檢方認定陳姓建商輕忽、怠慢管理公司建築業務，施工時將把關建物安全的機制架空，導致建物有施工上重大瑕疵，釀成被害人死亡、數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，把責任推給已過世的謝男等人，毫無悔意，除依過失致死罪將他起訴外，並請求法官從重量刑。

▲屋齡不到40年的天王星大樓不堪強震嚴重傾斜，疑為人為疏失，花檢與技師當時抵達現場採證。（資料照／記者湯興漢攝）