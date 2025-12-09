中國貿易順差首破1兆美元　積極佈局非美市場

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

中國11月出口動能強勁，帶動貿易順差首度在單一年度突破1兆美元大關。外媒報導，這波成長主因是製造商為迴避美國總統川普加徵關稅，積極轉向非美市場，促使對歐洲、澳洲與東南亞的出口大幅攀升；相較之下，對美出口則年減近3成。

路透報導，根據中國海關公布的數據，11月整體出口較去年同期成長5.9％，扭轉10月1.1％的萎縮，優於路透調查預估的3.8％。進口則年增1.9％，弱於市場原預期的3％。中國11月的貿易順差達1116.8億美元，創6月以來新高，較10月的900.7億美元大幅擴大，也高於市場預估的1002億美元。累計今年前11個月，中國貿易順差已正式突破1兆美元，創下歷史紀錄。

為分散美國關稅衝擊，自川普在2024年11月當選後，中國政府即加速推動出口市場多元化，加強與東南亞、歐盟合作，並依靠中國企業的跨國生產布局，在境外建立低關稅的生產據點。這些策略使中國出口在美國需求疲弱下仍維持韌性。

海關數據顯示，11月對美出口年減29％；但對歐盟出口年增14.8％、對澳洲激增35.8％，東協國家則成長8.2％。其中電子機械與半導體相關產品為出口成長主力。全球最大政資風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主管王丹指出，「低階晶片與相關電子產品持續短缺，使價格上漲；同時隨著中國企業加速全球化布局，它們也從中國進口各式機械與零組件。」

儘管川普與中國國家主席習近平10月底於韓國釜山達成關稅休戰共識，雙方同意調降部分關稅，但目前美國對中國輸美產品平均關稅仍高達47.5％，遠高於經濟學家認為會侵蝕出口商利潤的40％門檻，因此中國製造商持續透過貿易改道緩衝衝擊。

Capital Economics中國經濟學家黃子珊（Zichun Huang）分析，即使對美出口疲弱，「整體出口仍成功反彈，顯示中國仍在全球市場擴大占有率。預期明年中國出口仍將保持韌性。」