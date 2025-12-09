　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

青森強震地鳴狂響！自衛隊基地「湧600人避難」　277車擠滿停機坪

記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣東方外海8日深夜11時15分發生規模7.6強震，三八上北地區觀測到震度6強，北海道與東北沿岸也同步發布海嘯警報。強烈搖晃在深夜襲來，居民與旅客紛紛抱著背包、拿著手機往高處避難，沿途充滿緊張氣氛，位於青森八戶市的海上自衛隊基地作為臨時避難所，也湧入超過600位居民前往避難。

▲▼民眾湧入海上自衛隊八戶航空基地避難。（圖／路透）

▲民眾湧入海上自衛隊八戶航空基地避難。（圖／@jmsdf_2aw）

根據《朝日新聞》報導，深夜地震來得突然，不少人還在家中休息就被猛烈搖晃驚醒。駐在青森縣三澤市的《朝日新聞》記者回憶，緊急地震速報剛響起，立刻出現自下而上強烈的推擊感，搖晃一波接著一波，伴隨「轟隆隆」地鳴聲，整棟房屋嘎吱作響，牆上的時鐘掉落，廚房也傳出物品摔落的聲音。

八戶市同樣受創劇烈，一名便利商店女性店員描述，左右強震持續3到4分鐘，強度大到站立困難，「完全不知道什麼時候會停，真的很可怕。」店內層架倒塌，酒瓶破裂、地板被水淹得一片混亂。另一間便利商店甚至被前來避難的車輛塞滿，員工坦言店內狀況無法營業，咖啡機、層架全數倒地，只能緊急關店。

▲▼民眾湧入海上自衛隊八戶航空基地避難。（圖／路透）

▲共有620名民眾、277輛車輛前往基地避難。（圖／@jmsdf_2aw）

地震過後，日本防衛省與自衛隊立即在八戶市的海上自衛隊八戶航空基地啟動避難者接收作業，在9日上午海嘯警報解除前，共有620名民眾、277輛車輛前往基地避難。

岩手縣大槌町花輪田地區的集會所，也在深夜成為居民與旅館房客的緊急避難點。截至9日凌晨0時，已有約25人進入避難。警報發布後短短15分鐘，車輛陸續駛入，大家急忙搬入椅子、坐墊，一邊看著電視新聞，一邊等待後續指示。有民眾匆忙出門甚至忘了帶假牙，無奈地說，「想回去拿，但知道不能回去了。」

當地自治會長中村哲夫則不斷巡視，關心長者是否身體不適、是否需要毛毯。他坦言，這次地震讓大家逃得比「堪察加地震」時更快，顯示不安情緒相當明顯，「會再視海嘯情況，必要時往更高處撤離。」

深夜強震與多次餘震讓東北地區陷入緊張，雖然稍後所有海嘯注意報已解除，但居民依舊保持高度警戒，持續關注後續地震與海嘯資訊。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌
早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆
秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論
張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈
瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光
青森強震釀30傷！　高市早苗：保持「搖晃就避難」警覺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。我國交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

日本青森地震海上自衛隊日韓要聞

