台中「借錢哥」又騙錢！好心人借3千他卻失聯　兩個月2度落網

▲吳姓男子又因涉嫌詐欺落網。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名吳姓男子上月才涉嫌以借錢為由，向他人騙取2000元現金被逮，被當地商家稱為「借錢哥」；近日他又故技重施，向民眾誆稱要借車資3000元，並且必定歸還，事後卻搞失蹤，氣得被害人報警處理。警方今天（8日）下午查獲吳男，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

1名林姓男子（40歲）向警方報稱，6日上午10時左右，在台中市北區榮華街住處附近遇到吳姓男子，對方稱無車資返家，且主動出示身分證、提供聯繫方式，聲稱事後必定還錢，見對方「誠懇」模樣，心生同情，才借了對方3000元，未料吳男後來卻失去聯繫，驚覺遭詐，只好報警。

警方調查，犯嫌吳男（37歲）11月間才在台中北屯向當地店家借了2000塊錢，結果同樣是「一去不復返」，11月23日就曾遭到警方查獲；本案獲報後，在今天下午2時30分，於北屯區文心路將吳男查緝到案，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方提醒，近年「借錢返家」、「臨時急用」、「以身分證抵押」等求助詐騙手法時有所聞，詐騙者常利用民眾善心行事，提醒民眾，如遇陌生人突發性的借款要求，應先保持冷靜並拒絕，必要時可協助其撥打110或向社福單位求助，切勿以金錢方式協助，以免成為詐騙目標。