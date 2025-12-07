彰化路口機車相撞！雙載父子對決阿北　3人倒地送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉昨(6日)中午發生一起機車對撞交通事故！一名父親騎車載著4歲歲兒子，在中正路一帶迴轉時，與直行機車發生碰撞，造成雙方共3人受傷倒地，所幸經送醫治療後，3人均意識清楚，無生命危險。撞擊瞬間畫面7日曝光，相當驚險，經警方初步酒測值均為零，詳細肇因尚待釐清。

▲彰化花壇鄉2機車在路口對撞，3人受傷送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化花壇鄉機車對撞，爸爸立即抱住4歲兒子。（圖／民眾提供）

事故發生在6日中午12時25分左右，地點位於花壇鄉中正路。根據警方初步調查，當時31歲陳姓男子騎乘機車，後載著年幼的兒子，沿中山路南往北方向行駛，隨後在中正路口向右迴轉，準備進入仁愛街。就在迴轉過程中，陳男的機車與另一輛沿中正路直行往西、67歲鄭姓男子所騎乘的機車發生碰撞。兩車在路口撞擊後，雙方人車倒地，現場零件散落。

事故造成雙方騎士及乘客共3人受傷。其中，陳姓父子兩人手腳皆有多處擦挫傷，兒子受到驚嚇；直行的鄭姓騎士也全身多處擦挫傷。彰化縣消防局獲報後，立即派遣救護車趕往現場，將3名傷者緊急送往醫院治療。經檢查，3人意識均清楚，傷勢穩定，無生命危險。

警方對雙方駕駛實施酒精檢測，結果酒測值均為0.00MG/L，排除酒駕嫌疑。兩位機車駕駛的駕照狀態也均正常。詳細肇因尚待進一步釐清，警方提醒勇路人，車輛應充分注意前後方來車動態，以確保自身與其他用路人的安全。